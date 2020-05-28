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***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

28.05.2020 18:22
GÜNCEL HABERLER



***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Süreç İptali
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30 Mart 2020 tarihinde aldığı karar ile, 31 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde, ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edildiği duyurulmuştu. Kar payı dağıtımının Genel Kurul onayına tabi olması nedeniyle, 03 Mart 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan Yönetim Kurulu kar payı dağıtım teklifinde önerilen kar payı dağıtım tarihinin uygulanma imkanı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul tarihine ilişkin alacak olduğu karar Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyu ile ivedilikle paylaşılacaktır.
İptal Edilen Süreç
Kar Payı Dağıtım





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847406


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