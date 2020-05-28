***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
28.05.2020 18:22
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Süreç İptali
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30 Mart 2020 tarihinde aldığı karar ile, 31 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde, ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edildiği duyurulmuştu. Kar payı dağıtımının Genel Kurul onayına tabi olması nedeniyle, 03 Mart 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan Yönetim Kurulu kar payı dağıtım teklifinde önerilen kar payı dağıtım tarihinin uygulanma imkanı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul tarihine ilişkin alacak olduğu karar Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyu ile ivedilikle paylaşılacaktır.
İptal Edilen Süreç
Kar Payı Dağıtım
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847406
BIST
18:00105.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 406,26
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0460
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8235
En Düşük
6,7656
18:007,5552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0954
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5638
En Düşük
7,4416
18:00376,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 3,99
|Açılış
|: 376,35
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.733.199
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|45.023.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.423.436
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.862.005
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|IZTAR
|4,68
|2.317.426
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|228.904
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.009.441
|% -10,00
|
|CASA
|20,54
|204.343
|% -9,99
|
|RTALB
|25,22
|19.090.567
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,80
|1.017.395.574
|% -0,51
|
|ASELS
|30,06
|809.468.165
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,66
|667.657.920
|% 1,07
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,44
|322.004.600
|% 0,70
|
|GSRAY
|3,09
|650.541.101
|% 7,67
|
|YKBNK
|2,22
|397.204.971
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3814
|8,4235
|% 1,22
|
|Frank
|7,0461
|7,0886
|% 1,11
|
|Riyal
|1,8087
|1,8178
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|6,98
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,37
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,05
|
|B. Petrol
|36,42
|36,42
|1,82
|