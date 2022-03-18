***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İhraç Belgesi
18.03.2022 18:16
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.12.2021 tarihli açıklamamıza konu olan vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 500.000.000 TL (Beş yüz milyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde tahvil ve/veya finansman bonosu yapısında borçlanma aracı ihracına /ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2022 tarih ve 13/397 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İhraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011480
BIST
18:052.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,67
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
18:0514,8074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1056
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
18:0516,3481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0226
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
18:05920,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,20
|Açılış
|: 920,40
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|381,10
|43.480.666
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|14.100.689
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.817.782
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|5.049.389
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,28
|66.706.673
|% 9,70
|
|PKENT
|354,00
|49.475.781
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.665.824
|% -9,72
|
|ORCAY
|18,81
|191.163.502
|% -9,57
|
|ORMA
|28,00
|100.852
|% -5,15
|
|OYLUM
|4,78
|5.644.766
|% -4,97
|
|THYAO
|27,72
|2.878.509.205
|% -0,50
|
|EREGL
|36,16
|2.356.808.959
|% 1,12
|
|KRDMD
|14,75
|1.866.729.736
|% -1,60
|
|PETKM
|8,66
|1.291.712.818
|% 2,36
|
|FROTO
|294,60
|982.713.821
|% -2,84
|
|DOHOL
|3,51
|656.600.624
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,91
|698.532.251
|% 0,51
|
|KARSN
|4,34
|702.719.589
|% 4,08
|
|PETKM
|8,66
|1.291.712.818
|% 2,36
|
|KRDMD
|14,75
|1.866.729.736
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7928
|14,8013
|% 0,68
|
|Euro
|16,3128
|16,3340
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,3864
|19,4837
|% 0,70
|
|Frank
|15,7486
|15,8435
|% 0,90
|
|Riyal
|3,9280
|3,9477
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-7,44
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,87
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
|
|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,16
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|-0,05
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,11
|