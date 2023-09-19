***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İhraç Belgesi
19.09.2023 21:16
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.03.2023 tarihli açıklamamıza konu olan vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 5.000.000.000 TL (Beş Milyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde tahvil ve/veya finansman bonosu yapısında borçlanma aracı ihracına/ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz SPK'nın 14.09.2023 tarih ve 53/1106 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İhraca ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196301
BIST
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18:057.784
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 103,65
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.804
18:0527,0411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0322
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0050
|
27,1347
En Düşük
26,8557
18:0528,9015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0045
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
29,2086
En Düşük
28,4597
18:051.679,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,06
|Açılış
|: 1.679,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.679,51
|
1.687,19
En Düşük
1.669,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|891,00
|53.021.836
|% 10,00
|
|CVKMD
|444,40
|726.219.647
|% 10,00
|
|BURVA
|63,80
|47.117.127
|% 10,00
|
|TARKM
|190,30
|15.076.137
|% 10,00
|
|KNFRT
|21,34
|161.798.591
|% 10,00
|
|INGRM
|486,50
|162.109.136
|% -9,99
|
|SRVGY
|300,50
|152.420.300
|% -9,98
|
|ANGEN
|19,32
|639.716.285
|% -8,17
|
|BRSAN
|720,50
|2.416.204.407
|% -7,63
|
|ALCAR
|942,40
|481.488.584
|% -5,59
|
|THYAO
|218,60
|8.850.216.170
|% 0,23
|
|SAHOL
|55,95
|8.326.713.008
|% 0,27
|
|TUPRS
|144,90
|6.383.594.224
|% 4,62
|
|ASTOR
|136,40
|4.541.317.059
|% 4,12
|
|SISE
|52,05
|3.941.499.438
|% 0,19
|
|EKGYO
|7,89
|2.237.013.771
|% -2,71
|
|ZOREN
|4,67
|891.367.795
|% 1,74
|
|YKBNK
|16,11
|3.000.887.529
|% 1,07
|
|SKBNK
|5,58
|1.030.682.154
|% -3,12
|
|ISCTR
|22,02
|3.500.935.434
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0343
|27,0411
|% 0,12
|
|Euro
|28,8799
|28,9015
|% -0,02
|
|Sterlin
|33,4021
|33,5696
|% 0,14
|
|Frank
|29,9878
|30,1684
|% -0,02
|
|Riyal
|7,1862
|7,2222
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-1,69
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.679
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|11.330
|11.501
|32,00
|
|Tam
|11.075
|11.161
|-53,00
|
|Yarım
|5.554
|5.604
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.802
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,17
|20,18
|-0,02
|
|B. Petrol
|94,47
|94,47
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 62 artarak (% 0.74 ) 6, 755
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CVKMD, ETYAT, ARZUM, VKFYO, ELITE, TETMT, OYAYO, ESCOM, MIATK, CEOEM
-
17:59
NIBAS, ONCSM, UNLU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
GLRYH, INGRM, SRVGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 233 hisse senedinden 174 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 44 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem