***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.03.2022 09:27
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK Onayına ilişkin açıklamadır, düzeltme değildir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.03.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.03.2023
Ek Açıklamalar
03.12.2021 tarihli açıklamamıza konu olan vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 500.000.000 TL (Beş yüz milyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde tahvil ve/veya finansman bonosu yapısında borçlanma aracı ihracına/ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz onaylanmış ve SPK'nın 17.03.2022 tarihli bülteninde duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011265
BIST
18:052.134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.136
En Düşük
2.104
18:0514,7478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0460
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7881
En Düşük
14,6600
18:0516,3894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0639
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,4078
En Düşük
16,2818
18:05918,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,97
|Açılış
|: 917,81
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|24,24
|12.705.500
|% 0,00
|
|ADESE
|0,70
|12.658.360
|% 0,00
|
|AGESA
|18,76
|5.965.659
|% 0,00
|
|AGHOL
|34,94
|36.566.377
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,68
|6.166.621
|% 0,00
|
|ACSEL
|24,24
|12.705.500
|% 0,00
|
|ADESE
|0,70
|12.658.360
|% 0,00
|
|AGESA
|18,76
|5.965.659
|% 0,00
|
|AGHOL
|34,94
|36.566.377
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,68
|6.166.621
|% 0,00
|
|THYAO
|27,86
|2.575.854.338
|% 0,00
|
|TUPRS
|198,30
|1.361.539.471
|% 0,00
|
|SISE
|13,71
|1.164.104.934
|% 0,00
|
|PETKM
|8,46
|929.773.343
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,89
|926.581.887
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,89
|926.581.887
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,25
|379.472.795
|% 0,00
|
|ODAS
|1,59
|189.634.303
|% 0,00
|
|PETKM
|8,46
|929.773.343
|% 0,00
|
|THYAO
|27,86
|2.575.854.338
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7305
|14,7695
|% 0,46
|
|Euro
|16,3420
|16,3961
|% 0,43
|
|Sterlin
|19,3875
|19,4847
|% 0,71
|
|Frank
|15,7134
|15,8080
|% 0,67
|
|Riyal
|3,9245
|3,9442
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-9,98
|
|Altın Gr.
|915
|916
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|-0,02
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RTALB
Yüzde 5.62 oranında artışla 17.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 036, 892 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 6 artarak (% 2.55 ) 2, 399
-
17:56XU100
Endeks 2, 133 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 12 üstünde . İşlem hacmi 30, 585.00 milyon TL de
-
17:56AYEN
Yüzde 9.85 oranında artışla 12.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 161, 822 adet işlem
-
17:55AVGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 344, 970 adet işlem