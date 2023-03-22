***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.03.2023 19:33
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınması ve SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.03.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Borçlanma Senedi, Tahvil ve Benzeri Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 7. Maddesi uyarınca, Sermaye piyasası mevzuatı başta olmak üzere, ilgili mevzuata uygun olarak gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi ve tamamlanması kaydıyla, Şirketimiz tarafından vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 5.000.000.000 TL (Beş Milyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde tahvil ve/veya finansman bonosu yapısında borçlanma aracı ihracının/ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu bugün yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127174
BIST
18:055.001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 94,43
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
5.001
En Düşük
4.891
18:0519,0437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0237
|Açılış
|: 19,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,3212
En Düşük
18,9060
18:0520,6835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1905
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,7829
En Düşük
20,4489
18:051.195,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,99
|Açılış
|: 1.195,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.170,00
|97.691.447
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|886.308
|% 10,00
|
|BRYAT
|806,30
|123.734.730
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,76
|9.680.023
|% 10,00
|
|ALCAR
|506,00
|44.607.765
|% 10,00
|
|PAMEL
|345,60
|39.836.009
|% -10,00
|
|GEREL
|14,39
|220.049.877
|% -9,95
|
|SEKUR
|18,07
|38.263.236
|% -7,57
|
|FENER
|59,65
|551.491.538
|% -6,80
|
|ULUSE
|161,40
|179.744.028
|% -6,33
|
|ASTOR
|60,50
|7.021.617.900
|% -3,97
|
|EREGL
|37,10
|3.895.690.763
|% 0,22
|
|THYAO
|127,90
|3.535.726.338
|% 3,23
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|EKGYO
|6,72
|1.280.216.578
|% 2,13
|
|YKBNK
|10,47
|1.537.281.889
|% 1,75
|
|KRDMD
|19,53
|2.796.311.847
|% 6,49
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0311
|19,0437
|% 0,12
|
|Euro
|20,6575
|20,6835
|% 0,93
|
|Sterlin
|23,3294
|23,4464
|% 0,65
|
|Frank
|20,6161
|20,7402
|% 0,33
|
|Riyal
|5,0534
|5,0788
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|16,69
|
|Altın Gr.
|1.191
|1.192
|4,30
|
|Cumhuriyet
|8.039
|8.161
|-23,00
|
|Tam
|8.049
|8.155
|31,00
|
|Yarım
|3.946
|3.991
|15,00
|
|Çeyrek
|1.973
|1.995
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|13,85
|13,87
|0,16
|
|B. Petrol
|76,02
|76,02
|0,70
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ONCSM
Yüzde 9.94 oranında artışla 133.80 lira fiyatla işlem gören hissede 460, 493 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, EREGL, ALARK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, AKSEN, GUBRF
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 75 artarak (% 1.40 ) 4, 473
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGGUB, MERCN, IDEAS, CRDFA, CRFSA, AZTEK, ENSRI, ULUFA, ONCSM, DGGYO