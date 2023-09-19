***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 22.03.2023İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 22.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.09.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.09.2024Ek Açıklamalar22.03.2023 tarihli açıklamamıza konu olan vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 5.000.000.000 TL (Beş Milyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde tahvil ve/veya finansman bonosu yapısında borçlanma aracı ihracına/ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz SPK'nın 14.09.2023 tarih ve 53/1106 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İhraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Başvuru Formu_2023.pdfEK: 2 2023_Onaylı_İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196302BIST