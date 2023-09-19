***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.09.2023 21:16
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.09.2024
Ek Açıklamalar
22.03.2023 tarihli açıklamamıza konu olan vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 5.000.000.000 TL (Beş Milyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde tahvil ve/veya finansman bonosu yapısında borçlanma aracı ihracına/ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz SPK'nın 14.09.2023 tarih ve 53/1106 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İhraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Başvuru Formu_2023.pdf
EK: 2 2023_Onaylı_İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196302
BIST