***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
11.09.2020 18:26
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTNET ile Türk Telekom arasında gerçekleşen yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemlerinin 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemi içerisindeki tutarı, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 2019 yılsonu finansal tablolarında yer alan hasılat toplamının %10'unu aşmış olup 2020 yılında da bu seviyeyi aşması beklenmektedir. Fiyatların belirlenmesindeki mevcut düzenlemeler dolayısı ile TTNET A.Ş. harici işletmecilere uygulanan pozitif ayrımcılık da dikkate alındığında bu işlemlerin adil, makul ve emsallerine uygun fiyatlarla yapıldığı düşünülmektedir. Diğer ilişkili taraflarla bu kriteri sağlayan herhangi bir işlem yapılmamış olup, 2020 yılında yapılması planlanmamaktadır. Ayrıca Tebliğin 9. maddesi uyarınca dönem içerisinde ortaklığın Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan varlık toplamına, hasılat tutarına veya yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan şirket değerine oranının %5'e veya daha fazlasına ulaşan veya takip eden dönemde ulaşacağının öngörüldüğü tek seferlik ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874802
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
18:057,4783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0296
|Açılış
|: 7,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4791
En Düşük
7,4368
18:058,8526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0472
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
18:05468,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,45
|Açılış
|: 468,62
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
469,76
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOLTS
|26,40
|43.497.769
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.523.028
|% 10,00
|
|LKMNH
|11,78
|99.109.663
|% 9,99
|
|EMNIS
|11,67
|952.144
|% 9,99
|
|KENT
|411,20
|14.760.442
|% 9,98
|
|GSRAY
|3,88
|15.672.449
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|11.686.989
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|8.423.419
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|6.092.553
|% -9,80
|
|DIRIT
|2,15
|3.026.369
|% -9,66
|
|PETKM
|4,25
|1.714.780.188
|% -0,23
|
|THYAO
|10,93
|1.051.894.626
|% 1,58
|
|PGSUS
|48,38
|778.541.294
|% 5,17
|
|IHLGM
|1,55
|701.036.514
|% 6,90
|
|TAVHL
|16,22
|665.818.532
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,55
|701.036.514
|% 6,90
|
|PETKM
|4,25
|1.714.780.188
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,49
|563.371.416
|% -1,32
|
|IHYAY
|1,29
|461.143.145
|% 3,20
|
|IHLAS
|1,07
|253.800.553
|% 9,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4769
|7,4784
|% 0,40
|
|Euro
|8,8449
|8,8516
|% 0,52
|
|Sterlin
|9,5300
|9,5778
|% 0,19
|
|Frank
|8,1941
|8,2435
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9876
|1,9976
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|3,24
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-10,00
|
|Tam
|3.098
|3.175
|-3,44
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-1,67
|
|Çeyrek
|751
|768
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,92
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|40,00
|40,00
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, MGROS, ISCTR
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 9 artarak (% 0.29 ) 1, 011
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, MERIT, EMNIS, MEGAP, MEGAP, COSMO, ETILR, BEYAZ, TACTR, SERVE
-
17:59
TAVHL, MMCAS, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DGATE, BRKSN, HURGZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında