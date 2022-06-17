***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
17.06.2022 20:48
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTNET ile Türk Telekom arasında gerçekleşen yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemlerinin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemi içerisindeki tutarı, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 2021 yılsonu finansal tablolarında yer alan hasılat toplamının %10'unu aşmış olup 2022 yılında da aşması beklenmektedir. Fiyatların belirlenmesindeki mevcut düzenlemeler dolayısı ile TTNET A.Ş. harici işletmecilere uygulanan pozitif ayrımcılık da dikkate alındığında bu işlemlerin adil, makul ve emsallerine uygun fiyatlarla yapıldığı düşünülmektedir. Diğer ilişkili taraflarla bu kriteri sağlayan herhangi bir işlem yapılmamış, 2022 yılında yapılması planlanmamaktadır. Ayrıca Tebliğin 9. maddesi uyarınca dönem içerisinde ortaklığın Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan varlık toplamına, hasılat tutarına veya yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan şirket değerine oranının %5'e veya daha fazlasına ulaşan veya takip eden dönemde ulaşacağının öngörüldüğü tek seferlik ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038147
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 47,97
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.533
En Düşük
2.486
17:5917,3443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0460
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3516
En Düşük
17,2421
17:5918,2023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0729
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,0888
17:591.023,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -9,17
|Açılış
|: 1.023,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.021,78
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BALAT
|11,00
|1.159.196
|% 10,00
|
|KUYAS
|6,71
|29.597.077
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|254.462
|% 10,00
|
|OYYAT
|72,25
|54.541.222
|% 9,97
|
|IMASM
|48,74
|5.063.919
|% 9,97
|
|BRKO
|1,44
|2.967.299
|% -10,00
|
|DOBUR
|47,22
|2.327.679
|% -8,22
|
|YGGYO
|21,18
|14.747.669
|% -5,36
|
|RTALB
|14,32
|30.824.338
|% -4,66
|
|TDGYO
|6,39
|5.377.645
|% -4,20
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 1,77
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% -1,23
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 3,99
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 1,32
|
|YKBNK
|4,88
|1.129.011.196
|% 4,95
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% -2,98
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% -1,81
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 7,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3248
|17,3393
|% 0,24
|
|Euro
|18,1545
|18,2366
|% -0,21
|
|Sterlin
|21,1164
|21,2223
|% -0,89
|
|Frank
|17,8052
|17,9125
|% -0,12
|
|Riyal
|4,6052
|4,6283
|% 0,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-20,07
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-9,46
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.777
|6.898
|-68,00
|
|Yarım
|3.327
|3.374
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.686
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,64
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|-0,17
|
|B. Petrol
|114
|114
|-6,26
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 2, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 30, 603.00 milyon TL de
-
17:58YATAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 106, 328 adet işlem
-
17:57SAFKR
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 372 adet işlem
-
17:56KARSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 216, 220 adet işlem