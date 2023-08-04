***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
04.08.2023 18:51
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTNET ile Türk Telekom arasında gerçekleşen yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemlerinin 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemi içerisindeki tutarı, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 2022 yılsonu finansal tablolarında yer alan hasılat toplamının %10'unu aşmış olup 2023 yılında da aşması beklenmektedir. Fiyatların belirlenmesindeki mevcut düzenlemeler dolayısı ile TTNET A.Ş. harici işletmecilere uygulanan pozitif ayrımcılık da dikkate alındığında bu işlemlerin adil, makul ve emsallerine uygun fiyatlarla yapıldığı düşünülmektedir. Diğer ilişkili taraflarla bu kriteri sağlayan herhangi bir işlem yapılmamış, 2023 yılında yapılması planlanmamaktadır. Ayrıca Tebliğin 9. maddesi uyarınca dönem içerisinde ortaklığın Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan varlık toplamına, hasılat tutarına veya yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan şirket değerine oranının %5'e veya daha fazlasına ulaşan veya takip eden dönemde ulaşacağının öngörüldüğü tek seferlik ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181015
BIST
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18:057.401
En Düşük
|Değişim
|: 2,48%
|| 179,06
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.427
18:0526,9703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0235
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
18:0529,8048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,2817
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
18:051.684,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 8,32
|Açılış
|: 1.684,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYLGD
|39,82
|503.319.366
|% 10,00
|
|NTHOL
|16,83
|209.089.354
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|2.083.107
|% 10,00
|
|RNPOL
|23,10
|79.089.235
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.393.686
|% 10,00
|
|MACKO
|91,80
|389.357.399
|% -10,00
|
|EGEPO
|26,02
|68.998.052
|% -9,97
|
|EDIP
|15,56
|57.952.514
|% -9,95
|
|IZFAS
|9,97
|16.176.315
|% -9,94
|
|CVKMD
|314,10
|1.059.593.256
|% -9,85
|
|THYAO
|248,80
|14.904.409.407
|% 5,87
|
|ASTOR
|112,00
|6.116.968.463
|% -1,06
|
|EREGL
|41,14
|5.283.757.995
|% 1,83
|
|KONTR
|247,00
|4.788.029.967
|% -1,87
|
|YKBNK
|14,46
|4.751.088.780
|% 2,84
|
|EKGYO
|8,86
|4.424.184.610
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,46
|4.751.088.780
|% 2,84
|
|ISCTR
|16,06
|4.402.596.271
|% 4,56
|
|CEMAS
|3,25
|583.433.910
|% 4,17
|
|SKBNK
|3,09
|536.237.441
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9640
|26,9703
|% 0,09
|
|Euro
|29,7653
|29,8048
|% 0,95
|
|Sterlin
|34,3864
|34,5589
|% 0,68
|
|Frank
|30,8555
|31,0414
|% 0,48
|
|Riyal
|7,1702
|7,2062
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|7,58
|
|Altın Gr.
|1.685
|1.686
|9,24
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.989
|11.078
|-26,00
|
|Yarım
|5.499
|5.565
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.749
|2.782
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,64
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,51
|20,53
|0,09
|
|B. Petrol
|86,50
|86,50
|1,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKCNS
Yüzde 6.90 oranında artışla 116.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 152, 710 adet işlem
-
17:58TDGYO
Yüzde 8.62 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 600, 024 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, ISCTR, TUPRS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 144, 39 artarak (% 2.24 ) 6, 576
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : USAK, BIENY, KTLEV, MIPAZ, GLBMD, GOLTS, ISYAT, QNBFL, KLSER, RAYSG