***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 02.07.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 Peşin 0,1719000 17,19 0 0,1719000 17,19B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 Peşin 0,1719000 17,19 15 0,1461150 14,6115C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 Peşin 0,0000000 0 0 0,0000000 0D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 Peşin 0,1719000 17,19 15 0,1461150 14,6115Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 28.07.2020 04.08.2020 29.07.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 0 0D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 0 0Ek AçıklamalarTürk Telekomünikasyon A.Ş. ("Şirket") Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4'üncü maddesi uyarınca Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmek üzere, aşağıdaki kararları almıştır:17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ("TTK") eklenen Geçici 13. madde uyarınca, sermaye şirketlerinin 30.09.2020 tarihine kadar, 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verebilecekleri, geçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edemeyecekleri hükme bağlanmıştır.Söz konusu kanun hükmüne istinaden, 03.03.2020 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan ve aynı gün kamuya açıklanan 2019 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifin güncellenmesi hasıl olmuştur.Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtımına ilişkin 03.03.2020 tarih ve 31 sayılı kararının iptal edilmesi,Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmek üzere1. Şirketimizin yasal kayıtlarında yer alan 2018 yılı 1.974.932.690,14 TL tutarındaki geçmiş yıl zararının, 2016 ila 2017 yılları arası dönem net kârlarından ayrılmış bulunan ve herhangi bir istisna kazanç içermeyen geçmiş yıllar karlarından mahsup edilmesi, (1.236.552.902,19 TL'si 2017 Yılı dönem kârından, 738.379.787,95 TL'si 2016 yılı dönem kârlarından)2. Şirketimizin 2019 mali yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan net kârının 2.406.783.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan kârının ise 938.813.353,36 TL olduğu,3. Konsolide Mali Tablolar'a göre oluşan vergi sonrası kâr olan 2.406.783.000,00 TL'nin SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınması,4. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2019 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı,5. Birinci kâr payı matrahının 2.443.250.085,41 TL olarak belirlenmesi, (Bu tutar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 2.406.783.000,00 TL tutarındaki 2019 yılı dağıtılabilir kârına yıl içinde yapılan 36.467.085,41 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile bulunmuştur.)6. Bu minvaldea. Birinci kâr payı matrahı olarak dikkate alınan 2.443.250.085,41 TL'nin %20'sine karşılık gelen 488.650.017,08 TL'nin ortaklara nakit birinci kâr payı olarak dağıtılması,b. 112.999.982,92 TL'nin ortaklara nakit ikinci kâr payı olarak dağıtılması,c. 42.665.000,00 TL (SPK düzenlemelerine göre dağıtılacak kâr payı tutarlarının toplamından ortaklığın ödenmiş sermayesinin %5'inin düşülmesi sonucu bulunan tutar 10'a bölünerek hesaplanmıştır.) tutarındaki genel kanuni yedek akçenin net dağıtılabilir dönem kârının kalan kısmından ayrılması,d. 2019 do¨nem kârından kalan dagˆıtılabilir kâr olan 1.762.468.000,00 TL'nin gec¸mis¸ yıl kârı olarak s¸irket bu¨nyesinde bırakılması, geçmiş yıl kârı olarak bırakılan bu tutarın tekrar dağıtıma konu edilmesi halinde üzerinden stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğuDolayısıylae. Şirketimiz 2019 yılı net dagˆıtılabilir do¨nem kârının, yaklas¸ık %25 oranına tekabu¨l eden toplam bru¨t 601.650.000,00 TL'nin tamamının net dönem kârından dağıtılması, dağıtım sırasında ilgili mevzuat kapsamında stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu,f. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,17190 Kuruş (%17,19) olmak üzere toplam brüt 601.650.000,00 TL nakit temettü ödenmesi,7. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına 28.07.2020 tarihinde başlanması,Hususunun Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulması kararlaştırılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfEK: 2 Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2019 Dividend Distribution Table.pdfEK: 3 Pay Başına Temettü Bilgileri 2019.pdfEK: 4 Dividend Per Share Information_2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.500.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.664.146.806,88* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 2.734.758.000 938.813.353,364. Vergiler ( - ) 327.975.000 05. Net Dönem Kârı 2.406.783.000 938.813.353,366. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.406.783.000 938.813.353,36Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 36.467.085,4110. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.443.250.085,4111. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 488.650.017,08* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 112.999.982,9216. Genel Kanuni Yedek Akçe 42.665.00017. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 1.762.468.000 294.498.353,3620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 330.907.500 0 13,75 0,1719 17.190B Grubu 153.420.750 0 6,37 0,14612 14.612C Grubu 0 0 0 0 0D Grubu 76.710.375 0 3,19 0,14612 14.612TOPLAM 561.038.625 0 23,31Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıNot: Dağıtılacak brüt kar payının net dağıtılabilir dönem karına oranı %25'dir.* Şirketimizin A grubu hisseleri LYY Telekomünikasyon A.Ş.'ye aittir. LYY Telekomünikasyon A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır.** Şirketimiz B grubu hisseleri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu'na aittir. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı stopaja tabidir. Türkiye Varlık Fonu Stopaj'a tabii değildir.*** Şirketimizin 1 adet C grubu hissesi bulunmaktadır. Bu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir.**** Şirketimizin D Grubu hisselerinin toplam sermaye içindeki payı %15'tir. Bu paylar BIST nezdinde işlem gördüğü için hisse sahiplerinin "dar veya tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi" olup olmadıkları bilgisine şirketimiz sahip değildir. D grubu hisseler için brüt temettü-net temettü hesaplaması bu gruptaki hisse sahiplerinin tümünün stopaja tabi olduğu varsayımıyla hazırlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854284BIST