***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 25.01.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Şirketimizin A grubu hisseleri LYY Telekomünikasyon A.Ş.'ye aittir. LYY Telekomünikasyon A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır. Şirketimizin 1 adet C grubu hissesi bulunmaktadır. Bu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 Peşin 0,1718200 17,182 0 0,1718200 17,182B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 Peşin 0,1718200 17,182 15 0,1460470 14,6047C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 Peşin 0,0000000 0 0 0,0000000 0D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 Peşin 0,1718200 17,182 15 0,1460470 14,6047Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 0 0D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz, 03.03.2020 tarih ve 31 sayılı kararı ile Şirketimizin 2019 yılı net dağıtılabilir dönem kârının yaklaşık %50 oranına tekabül eden toplam bru¨t 1.203.020.000,00 TL'nin tamamının yasal kayıtlarda geçmiş¸ yıl kârı olarak yer alan kârdan dağıtılması kararı almıştır.17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ("TTK") eklenen Geçici 13. madde uyarınca, sermaye şirketlerinin 31.12.2020 tarihine kadar, 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verebilecekleri, geçmiş yıl kârlarını ve serbest yedek akçeleri dağıtıma konu edemeyecekleri yönündeki kar dağıtım kısıtlaması nedeniyle, 25.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, söz konusu kar dağıtım kısıtlamasına uyum amacıyla, 2019 yılı net dağıtılabilir dönem kârının %25'inin dağıtılması karara bağlanmış ve temettü dağıtımına 28.07.2020 tarihinde başlanmıştır.TTK Geçici 13. Maddesi ile TTK'nın Geçici 13. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde getirilen kar dağıtım kısıtlamasının uygulama süresinin 31.12.2020 tarihi itibariyle sonlanması ve konuya ilişkin olarak başkaca bir düzenleme yapılmaması nedeniyle TTK Geçici 13. Maddesi öncesindeki TTK düzenlemelerinin geçerli olması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından(i) 03.03.2020 tarih ve 31 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile dağıtılmasına karar verilen ve fakat yukarıda belirtilen kar dağıtım kısıtlaması nedeniyle dağıtımı 2020 yılı içerisinde yapılamadığı için geçmiş yıl karı olarak Şirket bünyesinde bırakılan 601.370.000,00 TL'lik bir tutarın hissedarlara dağıtılması,(ii) Dağıtım sırasında ilgili mevzuat kapsamında stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu,(iii) Bu itibarla hissedarlarımıza 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,17182 Kuruş (%17,182) olmak üzere toplam brüt 601.370.000,00 TL nakit temettü ödenmesihususunun yapılacak ilk genel kurul toplantısında Şirketimiz hissedarlarının onayına sunulmasıkararlaştırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904072BIST