TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı konusunda aldığı revize karar.Karar Tarihi 18.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 3 taksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Şirketimizin A grubu hisseleri LYY Telekomünikasyon A.Ş.'ye aittir. LYY Telekomünikasyon A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır. Şirketimizin 1 adet C grubu hissesi bulunmaktadır. Bu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir.Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Şirketimizin A grubu hisseleri LYY Telekomünikasyon A.Ş.'ye aittir. LYY Telekomünikasyon A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır. Şirketimizin 1 adet C grubu hissesi bulunmaktadır. Bu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 1. Taksit 0,1783366 17,83366 0 0,1783366 17,83366A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 2. Taksit 0,1783366 17,83366 0 0,1783366 17,83366A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 3. Taksit 0,1783366 17,83366 0 0,1783366 17,83366A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 TOPLAM 0,5350098 53,50098 0 0,5350098 53,50098B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 1. Taksit 0,1783366 17,83366 15 0,1515861 15,15861B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 2. Taksit 0,1783366 17,83366 15 0,1515861 15,15861B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 3. Taksit 0,1783366 17,83366 15 0,1515861 15,15861B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 TOPLAM 0,5350098 53,50098 15 0,4547583 45,47583C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 1. Taksit 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 2. Taksit 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 3. Taksit 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 TOPLAM 0,0000000 0 0 0,0000000 0D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 1. Taksit 0,1783366 17,83366 15 0,1515861 15,15861D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 2. Taksit 0,1783366 17,83366 15 0,1515861 15,15861D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 3. Taksit 0,1783366 17,83366 15 0,1515861 15,15861D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 TOPLAM 0,5350098 53,50098 15 0,4547583 45,47583Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 01.04.2021 05.04.2021 02.04.20212. Taksit 01.07.2021 05.07.2021 02.07.20213. Taksit 01.10.2021 05.10.2021 04.10.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 0 0D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 0 0Ek AçıklamalarTürk Telekomünikasyon A.Ş. ("Şirket") Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4'üncü maddesi uyarınca 18.03.2021 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır:Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından toplam brüt 1.872.535.000,00 TL nakit temettünün (hisse başına brüt 0,53501 Kuruş) aşağıdaki şekilde dağıtılması teklif edilmektedir:Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmek üzere,1. Şirketimizin 2020 mali yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan net kârının 3.177.873.000- TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan kârının ise 862.181.952,78 TL olduğu,2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 3.177.873.000.- TL'nin SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınması,3. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2020 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı,4. Birinci kâr payı matrahının 3.239.444.358,98 TL olarak belirlenmesi (Bu tutar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 3.177.873.000- TL tutarındaki 2020 yılı dağıtılabilir kârına yıl içinde yapılan 61.571.358,98 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile bulunmuştur)5. Bu minvalde,a. Birinci kâr payı matrahı olarak dikkate alınan 3.239.444.358,98 TL'nin %20'sine karşılık gelen 647.888.871,80 TL'nin ortaklara nakit birinci kâr payı olarak dağıtılmasıb. 623.276.128,20 TL'nin ortaklara nakit ikinci kâr payı olarak dağıtılmasıc. Kar dağıtım kısıtlaması nedeniyle dağıtımı 2020 yılı içerisinde yapılamadığı için geçmiş yıl karı olarak Şirket bünyesinde bırakılan 601.370.000,00 TL'nin ortaklara dağıtılmasıd. 169.753.500,00 TL (SPK düzenlemelerine göre dağıtılacak kâr payı tutarlarının toplamından ortaklığın ödenmiş sermayesinin %5'inin düşülmesi sonucu bulunan tutar 10'a bölünerek hesaplanmıştır) tutarındaki genel kanuni yedek akçenin net dağıtılabilir dönem kârının kalan kısmından ayrılmasıe. 2020 dönem kârından kalan dağıtılabilir kâr olan 1.736.954.500,00 TL'nin geçmiş¸ yıl kârı olarak Şirket bünyesinde bırakılması, geçmiş yıl kârı olarak bırakılan bu tutarın tekrar dağıtıma konu edilmesi halinde üzerinden stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğuDolayısıylaf. Toplam nakit olarak dağıtılacak 1.872.535.000,00 TL'nin 692.428.452,78 TL'lik kısmının 2020 yılı yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârından, kalan 1.180.106.547,22 TL'lik kısmının yasal kayıtlarda gec¸mis¸ yıl kârı olarak yer alan kârdan dağıtılması, dağıtım sırasında ilgili mevzuat kapsamında stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğug. Bu itibarla hissedarlarımıza 1.- Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,53501 Kuruş (%53,501) olmak üzere toplam brüt 1.872.535.000,00 TL nakit temettü ödenmesi6. Nakit temettünün hissedarlarımıza üç eşit taksitte 1 Nisan 2021, 1 Temmuz 2021 ve 1 Ekim 2021 tarihlerinde dağıtılmaya başlanması hususunun Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayı için teklif edilmesikararlaştırılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 YK_Kararı_Kar Payı Dağıtım Tablosu_Pay Başına Temettü.pdfEK: 2 BoD Decsion_Dividend Distribution Table_Dividend Per Share Table.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.500.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.706.811.807* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 3.801.941.000 862.181.9534. Vergiler ( - ) 624.068.000 05. Net Dönem Kârı 3.177.873.000 862.181.9536. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.177.873.000 862.181.953Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 61.571.35910. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.239.444.35911. Ortaklara Birinci Kâr Payı 647.888.872* Nakit 647.888.872* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 623.276.12816. Genel Kanuni Yedek Akçe 169.753.50017. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 1.736.954.50020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 601.370.000Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 1.029.894.250 0 32,41 0,53501 53,501B Grubu 477.496.425 0 15,03 0,45476 45,476C Grubu 0 0 0 0 0D Grubu 238.748.212,5 0 7,51 0,45476 45,476TOPLAM 1.746.138.887,5 0 54,95Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıNot: Dağıtılacak brüt kar payının net dağıtılabilir dönem karına oranı %59'dur.* Şirketimizin A grubu hisseleri LYY Telekomünikasyon A.Ş.'ye aittir. LYY Telekomünikasyon A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır.** Şirketimiz B grubu hisseleri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu'na aittir. T.C. 