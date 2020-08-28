***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFitch Ratings, 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi notlarını (IDRs) "BB-" olarak teyit ederek görünümünü "Durağan" dan "Negatif" e revize etmiştir. Bunu takiben, Fitch Ratings Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin (Türk Telekom) uzun vadeli kredi notlarını (IDRs) "BB-" olarak teyit ederken, görünümlerini "Durağan" dan "Negatif" e revize etmiştir. Fitch Ratings Türk Telekom'un yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını (IDRs) teyit ederken, görünümlerini "Durağan" dan "Negatif" e revize etmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Kredi notunu "AA+(tur)", görünümünü "Durağan" olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871668BIST