***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.11.2020 07:50
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fitch Ratings yıllık değerlendirmesini tamamlayarak Türk Telekom'un Uzun Vadeli Ulusal notunu "AA+ (tur)" dan "AAA (tur)" a yükseltti. Kuruluş, yerel para birimi notumuzu (IDR) teyit ederek Görünümü ‘Negatif' ten ‘Durağan'a revize etti. Yabancı para notu (IDR) "BB-" ve öncelikli teminatsız yabancı para borç notu "BB-" olarak teyit edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889480
BIST
18:051.324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.328
En Düşük
1.316
18:057,6545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0355
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,6699
En Düşük
7,6149
18:059,0994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0577
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1069
En Düşük
9,0241
18:05461,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,05
|Açılış
|: 461,64
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
462,12
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|980,40
|31.155.747
|% 10,00
|
|OLMIP
|7,15
|3.535.049
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|420.959
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.653.915
|% 10,00
|
|SUMAS
|35,20
|404.228
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|2.358.680
|% -9,92
|
|ATSYH
|4,80
|561.929
|% -9,26
|
|RODRG
|10,59
|898.718
|% -4,94
|
|ETYAT
|4,27
|7.401.402
|% -4,47
|
|MNDRS
|3,29
|213.353.340
|% -4,36
|
|GARAN
|9,45
|4.513.566.076
|% -0,74
|
|SISE
|7,02
|2.366.495.379
|% 4,31
|
|YKBNK
|3,09
|2.303.313.875
|% -0,64
|
|THYAO
|11,88
|1.992.418.246
|% 1,45
|
|KRDMD
|4,81
|1.890.161.164
|% -1,23
|
|YKBNK
|3,09
|2.303.313.875
|% -0,64
|
|GARAN
|9,45
|4.513.566.076
|% -0,74
|
|KRDMD
|4,81
|1.890.161.164
|% -1,23
|
|SISE
|7,02
|2.366.495.379
|% 4,31
|
|SKBNK
|1,51
|354.480.654
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6474
|7,6530
|% 0,45
|
|Euro
|9,0783
|9,0920
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,1680
|10,2190
|% 0,69
|
|Frank
|8,3795
|8,4300
|% 0,62
|
|Riyal
|2,0360
|2,0462
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|0,87
|
|Altın Gr.
|462
|462
|2,73
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.120
|3,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|52,43
|
|Yarım
|1.477
|1.515
|25,37
|
|Çeyrek
|741
|758
|12,68
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,06
|
|B. Petrol
|45,28
|45,28
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59CMBTN
Yüzde 4.47 oranında artışla 142.50 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 334 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 06 artarak (% 0.85 ) 1, 200
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, TKURU, KOZAA, BMELK, ATEKS, RAYSG, GOLTS, IZTAR, GUBRF, DOCO
-
17:58
EGEEN, IZTAR, ATEKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ISKUR, MARKA, OZRDN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında