***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFitch Ratings yıllık değerlendirmesini tamamlayarak Türk Telekom'un Uzun Vadeli Ulusal notunu "AA+ (tur)" dan "AAA (tur)" a yükseltti. Kuruluş, yerel para birimi notumuzu (IDR) teyit ederek Görünümü ‘Negatif' ten ‘Durağan'a revize etti. Yabancı para notu (IDR) "BB-" ve öncelikli teminatsız yabancı para borç notu "BB-" olarak teyit edildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889480BIST