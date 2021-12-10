***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
10.12.2021 18:23
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Rating, şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'yi ulusal düzeyde en yüksek yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu "AAA (Trk)", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "A-1+ (Trk)", görünümlerini "Stabil" olarak teyit etmiştir. JCR Avrasya Rating Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notunu ‘'BB'', Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notunu "B" görünümlerini "Stabil" olarak belirlemiştir. Uluslararası notlar ülke notu tavanı dikkate alınarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982771
BIST
18:052.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
18:0513,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0696
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
18:0515,7071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1113
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
18:05795,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 7,78
|Açılış
|: 795,02
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|2,31
|23.126.463
|% 10,00
|
|BFREN
|1.265,00
|89.774.348
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.636.280
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|764.528
|% 10,00
|
|EDATA
|16,54
|93.096.430
|% 9,97
|
|PRKAB
|64,80
|18.895.097
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|20.414.671
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|3.559.595
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.951.406
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|16.062.538
|% -9,95
|
|THYAO
|22,24
|5.341.040.991
|% 1,09
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|SISE
|15,79
|2.683.270.378
|% 2,53
|
|GARAN
|11,73
|1.779.719.052
|% -1,10
|
|EKGYO
|2,51
|1.247.765.244
|% -0,79
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|YKBNK
|3,55
|985.138.067
|% -1,66
|
|TSKB
|1,58
|435.851.007
|% -3,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8552
|13,8568
|% 0,50
|
|Euro
|15,6903
|15,7071
|% 0,71
|
|Sterlin
|18,2716
|18,3632
|% 0,53
|
|Frank
|14,9808
|15,0711
|% 0,75
|
|Riyal
|3,6797
|3,6981
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|10,71
|
|Altın Gr.
|795
|795
|7,60
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
|
|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
|16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,17
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,11
|
|B. Petrol
|74,55
|74,55
|0,13
|