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***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

10.12.2021 18:23
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

JCR Avrasya Rating, şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'yi ulusal düzeyde en yüksek yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu "AAA (Trk)", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "A-1+ (Trk)", görünümlerini "Stabil" olarak teyit etmiştir.  JCR Avrasya Rating Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notunu ‘'BB'', Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notunu "B" görünümlerini "Stabil" olarak belirlemiştir. Uluslararası notlar ülke notu tavanı dikkate alınarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982771


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