***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarS&P Global Ratings (S&P), 10 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+", yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" olarak teyit ederek kredi notu görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir. Bunu takiben, S&P Şirketimizin uzun/kısa vadeli yabancı para cinsinden kredi notlarını "BB-/B" olarak teyit ederek, not görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983545BIST