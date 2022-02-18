***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu (IDR) "BB-"'den "B+" ya revize ederken görünümünü "Negatif" olarak teyit etmiştir. Bunu takiben, Fitch Ratings Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin - yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu (IDR) "BB-" den "B+" ya revize ederken görünümünü "Negatif" olarak teyit etmiş, - yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu (IDR) "BB-" olarak teyit ederek görünümünü "Durağan" dan "Negatif" e revize etmiş, - uzun vadeli öncelikli teminatsız borç notunu da "BB-" dan "B+" ya revize etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002992BIST