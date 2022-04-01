***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
01.04.2022 00:13
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fitch Ratings, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin "AAA"/Durağan olan ulusal notunu ve "B+"/Negatif olan uzun vadeli kredi notunu teyit ederken yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu (IDR) "BB-" den "B+" ya revize etmiş, görünümünü "Negatif" olarak teyit etmiştir. Not indirimi, Türkiye Varlık Fonu'nun Türk Telekom'un %55 hissesini LYY Telekomünikasyon A.Ş.'den satın almasını takiben Fitch Ratings'in Türk Telekom'un kredi notunu Türkiye'nin "B+"/Negatif olan ülke notu ile sınırlandırması sonucu gerçekleşmiştir. Fitch Ratings'e göre bu işlem sonucunda Türk Telekom'un temel kredi profili değişmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014832
BIST
18:052.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,15
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.221
18:0514,6684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6766
En Düşük
14,6599
18:0516,2548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,2592
En Düşük
16,2352
18:05913,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,12
|Açılış
|: 913,85
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
914,25
En Düşük
913,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURGG
|216,70
|55.716.088
|% 10,00
|
|ASUZU
|74,80
|146.750.890
|% 10,00
|
|AYCES
|72,05
|6.276.427
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.704.404
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|47.442.112
|% 9,98
|
|GZNMI
|40,32
|242.496.306
|% -10,00
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,15
|164.769.202
|% -8,30
|
|ISBTR
|51.989,00
|321.817
|% -5,98
|
|SERVE
|18,83
|380.461
|% -5,38
|
|THYAO
|32,26
|4.696.844.433
|% 0,25
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|SISE
|15,21
|1.407.215.416
|% 0,53
|
|TUPRS
|214,40
|1.352.643.915
|% 3,88
|
|ODAS
|1,69
|478.478.041
|% 0,60
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|YKBNK
|4,08
|911.197.161
|% -0,97
|
|KARSN
|5,50
|1.150.925.811
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6649
|14,6677
|% -0,03
|
|Euro
|16,2310
|16,2560
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,2179
|19,3143
|% -0,02
|
|Frank
|15,8395
|15,9349
|% 0,04
|
|Riyal
|3,8987
|3,9183
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|913
|914
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,71
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59EUHOL
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 730, 189 adet işlem
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17:58MZHLD
Yüzde 6.85 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 225 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 56 artarak (% 0.08 ) 2, 008
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, ULUSE, YKSLN, PENTA, TURGG, KUYAS, MAALT
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17:57
LIDFA, TTKOM, KUYAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında