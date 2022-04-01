***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFitch Ratings, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin "AAA"/Durağan olan ulusal notunu ve "B+"/Negatif olan uzun vadeli kredi notunu teyit ederken yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu (IDR) "BB-" den "B+" ya revize etmiş, görünümünü "Negatif" olarak teyit etmiştir. Not indirimi, Türkiye Varlık Fonu'nun Türk Telekom'un %55 hissesini LYY Telekomünikasyon A.Ş.'den satın almasını takiben Fitch Ratings'in Türk Telekom'un kredi notunu Türkiye'nin "B+"/Negatif olan ülke notu ile sınırlandırması sonucu gerçekleşmiştir. Fitch Ratings'e göre bu işlem sonucunda Türk Telekom'un temel kredi profili değişmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014832BIST