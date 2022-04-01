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***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

01.04.2022 00:13
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fitch Ratings, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin "AAA"/Durağan olan ulusal notunu ve "B+"/Negatif olan uzun vadeli kredi notunu teyit ederken yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu (IDR) "BB-" den "B+" ya revize etmiş, görünümünü "Negatif" olarak teyit etmiştir.  Not indirimi, Türkiye Varlık Fonu'nun Türk Telekom'un %55 hissesini LYY Telekomünikasyon A.Ş.'den satın almasını takiben Fitch Ratings'in Türk Telekom'un kredi notunu Türkiye'nin "B+"/Negatif olan ülke notu ile sınırlandırması sonucu gerçekleşmiştir.  Fitch Ratings'e göre bu işlem sonucunda Türk Telekom'un temel kredi profili değişmemiştir.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014832


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Cumhuriyet 6.067 6.159 31,00  
Tam 6.036 6.187 29,60  
Yarım 2.917 2.993 14,32  
Çeyrek 1.463 1.496 7,15  
Gümüş Gr. 11,68 11,71 0,01  
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