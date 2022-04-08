***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
08.04.2022 17:48
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
S&P Global Ratings (S&P), 1 Nisan 2022 tarihinde Türkiye'nin yerel para birimi cinsinden kredi notunu düşürmüş ve transfer ve konvertibilite (T&C) değerlendirmesini "BB-"den "B+"ya aşağı yönlü revize etmiştir. Kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+", görünümünü "Negatif" olarak teyit etmiştir. Bunu takiben, S&P Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin kredi notlarını Türkiye'nin transfer ve konvertibilite (T&C) seviyesi ile sınırlandırarak, Şirketimizin uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunu "BB-"den "B+"ya revize etmiş, görünümünü "Negatif" olarak teyit etmiştir. Kredi derecelendirme kuruluşu Şirketimizin kısa vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu "B", bağımsız kredi profilini (SACP) "bbb" olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018477
BIST
17:372.386
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 40,60
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.387
En Düşük
2.361
17:3714,7570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0200
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:3716,0439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0046
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
17:37922,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 7,86
|Açılış
|: 922,81
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,39
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:35
|GZNMI
|41,36
|28.580.327
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.202
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.102.525
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.794.232
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|6.201.023
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,68
|17.404.346
|% -6,40
|
|ULUSE
|158,50
|33.629.756
|% -5,65
|
|SAMAT
|6,98
|19.548.202
|% -4,12
|
|GARAN
|13,27
|5.130.880.002
|% 5,23
|
|ASELS
|27,88
|3.739.458.050
|% 6,82
|
|THYAO
|35,28
|2.967.037.797
|% -0,95
|
|AKBNK
|8,42
|1.846.415.113
|% 4,73
|
|KARSN
|5,95
|1.720.106.565
|% 4,20
|
|EKGYO
|2,63
|1.260.277.836
|% 2,73
|
|GARAN
|13,27
|5.130.880.002
|% 5,23
|
|YKBNK
|4,59
|1.710.312.160
|% 4,56
|
|ODAS
|2,20
|787.265.537
|% 4,27
|
|KARSN
|5,95
|1.720.106.565
|% 4,20
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7533
|14,7591
|% 0,15
|
|Euro
|16,0307
|16,0418
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,1414
|19,2374
|% -0,32
|
|Frank
|15,7082
|15,8029
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9235
|3,9432
|% 0,20
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|14,33
|
|Altın Gr.
|922
|923
|7,59
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,46
|
Seans Raporu
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