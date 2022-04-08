***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarS&P Global Ratings (S&P), 1 Nisan 2022 tarihinde Türkiye'nin yerel para birimi cinsinden kredi notunu düşürmüş ve transfer ve konvertibilite (T&C) değerlendirmesini "BB-"den "B+"ya aşağı yönlü revize etmiştir. Kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+", görünümünü "Negatif" olarak teyit etmiştir. Bunu takiben, S&P Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin kredi notlarını Türkiye'nin transfer ve konvertibilite (T&C) seviyesi ile sınırlandırarak, Şirketimizin uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunu "BB-"den "B+"ya revize etmiş, görünümünü "Negatif" olarak teyit etmiştir. Kredi derecelendirme kuruluşu Şirketimizin kısa vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu "B", bağımsız kredi profilini (SACP) "bbb" olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018477BIST