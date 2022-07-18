***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.07.2022 20:59
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu (IDR), ve uzun vadeli öncelikli teminatsız derecelendirme notunu "B+" dan "B" ye revize ederken görünümünü "Negatif" olarak teyit etmiştir. Bunu takiben, Fitch Ratings Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin - yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu (IDR) "B+" dan "B" ye revize ederken görünümünü "Negatif" olarak teyit etmiş, - uzun vadeli öncelikli teminatsız derecelendirme notunu da "B+/RR4" ten "B/RR4" e revize etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046011
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 68,83
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.451
En Düşük
2.402
18:0517,4535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0536
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
18:0517,7658
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,2144
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
18:05958,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,67
|Açılış
|: 958,55
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|9,24
|160.969.996
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,18
|74.526.632
|% 9,98
|
|ECILC
|13,79
|295.311.014
|% 9,97
|
|ASUZU
|194,10
|419.541.374
|% 9,97
|
|UFUK
|77,20
|3.331.517
|% 9,97
|
|GESAN
|47,20
|309.058.390
|% -8,26
|
|DOBUR
|42,80
|9.319.322
|% -8,15
|
|SILVR
|20,44
|74.246.906
|% -7,26
|
|SMRTG
|29,44
|174.577.655
|% -6,54
|
|FENER
|51,70
|289.919.707
|% -5,31
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|EREGL
|27,32
|1.659.059.130
|% 5,24
|
|SISE
|20,66
|1.600.911.210
|% 1,57
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|SASA
|41,10
|1.067.763.244
|% 3,63
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,97
|691.889.979
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,39
|761.924.803
|% 5,02
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|AKBNK
|8,27
|717.557.349
|% 4,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4516
|17,4535
|% 0,31
|
|Euro
|17,7037
|17,7658
|% 1,22
|
|Sterlin
|20,8163
|20,9207
|% 1,14
|
|Frank
|17,8006
|17,9078
|% 0,24
|
|Riyal
|4,6356
|4,6588
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|0,19
|
|Altın Gr.
|958
|958
|2,25
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.495
|6.619
|-85,00
|
|Yarım
|3.155
|3.231
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.582
|1.615
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,52
|0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem