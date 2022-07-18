***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu (IDR), ve uzun vadeli öncelikli teminatsız derecelendirme notunu "B+" dan "B" ye revize ederken görünümünü "Negatif" olarak teyit etmiştir. Bunu takiben, Fitch Ratings Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin - yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu (IDR) "B+" dan "B" ye revize ederken görünümünü "Negatif" olarak teyit etmiş, - uzun vadeli öncelikli teminatsız derecelendirme notunu da "B+/RR4" ten "B/RR4" e revize etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046011BIST