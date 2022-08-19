***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
19.08.2022 18:29
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Rating (JCR), yıllık değerlendirmesini tamamlayarak şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'yi yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirmiştir. JCR, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "AAA (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J1+ (tr)", görünümlerini "Stabil" olarak teyit etmiştir. JCR, Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para cinsinden notlarını BB olarak teyit ederken, görünümlerini Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası not görünümünde yaptığı revizyona paralel "Negatif" olarak revize etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057253
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,19
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
18:0518,1027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0237
|Açılış
|: 18,1880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1200
En Düşük
18,0302
18:0518,2144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0466
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1785
18:051.017,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,98
|Açılış
|: 1.017,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.024,18
En Düşük
1.016,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|50,60
|81.992.082
|% 10,00
|
|HKTM
|13,31
|1.386.103
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|69.557.555
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|28.576.059
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,28
|1.710.997
|% 9,95
|
|GZNMI
|41,28
|450.794.757
|% -9,99
|
|ALCTL
|31,26
|94.380.712
|% -9,97
|
|DENGE
|2,23
|70.359.995
|% -8,23
|
|DOKTA
|32,16
|16.676.797
|% -6,73
|
|LKMNH
|17,26
|37.692.034
|% -6,25
|
|THYAO
|68,50
|5.469.426.767
|% -1,65
|
|PETKM
|11,60
|4.801.980.959
|% 4,88
|
|SISE
|25,72
|3.884.112.642
|% 0,86
|
|EREGL
|29,72
|3.023.145.791
|% 0,81
|
|TUPRS
|326,90
|2.998.227.595
|% -0,64
|
|EKGYO
|3,66
|2.276.943.258
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,67
|2.600.782.169
|% -4,06
|
|PETKM
|11,60
|4.801.980.959
|% 4,88
|
|ALBRK
|2,02
|711.093.827
|% 3,06
|
|DOHOL
|4,96
|1.499.582.953
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0977
|18,1027
|% 0,13
|
|Euro
|18,1813
|18,2144
|% -0,26
|
|Sterlin
|21,3070
|21,4139
|% -0,87
|
|Frank
|18,7974
|18,9107
|% -0,04
|
|Riyal
|4,8064
|4,8305
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-8,34
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-3,73
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-35,00
|
|Tam
|6.827
|6.903
|-34,00
|
|Yarım
|3.327
|3.375
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.687
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|-0,24
|
|B. Petrol
|96,81
|96,81
|0,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59RYGYO
Yüzde 4.73 oranında artışla 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 910, 609 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 3, 031 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 58, 752.00 milyon TL de
-
17:58RTALB
Yüzde 5.89 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 031, 535 adet işlem
-
17:57OZGYO
Yüzde 7.47 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 249, 040 adet işlem
-
17:56CMBTN
Yüzde 4.97 oranında artışla 285.30 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 630 adet işlem