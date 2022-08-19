***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Rating (JCR), yıllık değerlendirmesini tamamlayarak şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'yi yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirmiştir. JCR, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "AAA (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J1+ (tr)", görünümlerini "Stabil" olarak teyit etmiştir. JCR, Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para cinsinden notlarını BB olarak teyit ederken, görünümlerini Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası not görünümünde yaptığı revizyona paralel "Negatif" olarak revize etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057253BIST