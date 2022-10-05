***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarS&P Global Ratings (S&P), 30 Eylül 2022 tarihinde Türkiye'nin yerel ve yabancı para birimi cinsinden kredi notunu düşürmüş ve transfer ve konvertibilite (T&C) değerlendirmesini "B+"dan "B"ye, görünümünü ise "Negatif"ten "Durağan"a revize etmiştir. S&P Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin kredi notlarını Türkiye'nin transfer ve konvertibilite (T&C) seviyesi ile sınırlandırmaktadır. Buna göre, derecelendirme kuruluşu, Şirketimizin uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunu "B+"dan "B"ye, görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etmiştir. S&P Şirketimizin kısa vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu "B" olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067559BIST