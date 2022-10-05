***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
05.10.2022 17:21
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
S&P Global Ratings (S&P), 30 Eylül 2022 tarihinde Türkiye'nin yerel ve yabancı para birimi cinsinden kredi notunu düşürmüş ve transfer ve konvertibilite (T&C) değerlendirmesini "B+"dan "B"ye, görünümünü ise "Negatif"ten "Durağan"a revize etmiştir. S&P Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin kredi notlarını Türkiye'nin transfer ve konvertibilite (T&C) seviyesi ile sınırlandırmaktadır. Buna göre, derecelendirme kuruluşu, Şirketimizin uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunu "B+"dan "B"ye, görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etmiştir. S&P Şirketimizin kısa vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu "B" olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067559
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,6135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0295
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6189
En Düşük
18,5714
18:0518,2162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0285
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,2231
En Düşük
18,1790
18:051.023,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,48
|Açılış
|: 1.023,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.025,29
En Düşük
1.022,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5608
|18,6135
|% 0,16
|
|Euro
|18,1902
|18,2162
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,7007
|20,8045
|% 0,17
|
|Frank
|18,7272
|18,8401
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9346
|4,9594
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-3,72
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|0,30
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.861
|6.947
|16,00
|
|Yarım
|3.343
|3.396
|8,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.698
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,64
|20,68
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,35
|0,00
|
|B. Petrol
|94,88
|94,88
|0,04
|