***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
10.11.2022 20:47
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fitch Ratings yıllık değerlendirmesini tamamlayarak Türk Telekom'un uzun vadeli yabancı ve yerel para birimi notlarını (IDR) "B" ve görünümünü "Negatif" olarak teyit etti. Türk Telekom'un kredi notu, derecelendirme kuruluşunun Türkiye'nin "B"/Negatif olan yabancı ve yerel para birimi ülke notu ile sınırlandırılmaktadır. Kredi Derecelendirme kuruluşu ayrıca Türk Telekom'un Uzun Vadeli Ulusal notunu "AAA (tur)" ve görünümünü "Durağan" olarak korudu. Uzun vadeli öncelikli teminatsız derecelendirme notunu da "B" olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079300
BIST
18:054.467
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 106,14
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.498
En Düşük
4.364
18:0518,5007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0871
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,4628
18:0518,8608
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2348
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,8792
En Düşük
18,4641
18:051.042,45
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 24,39
|Açılış
|: 1.042,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.045,24
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|41,80
|35.352.890
|% 10,00
|
|GARFA
|22,00
|7.719.750
|% 10,00
|
|AYEN
|34,54
|438.791.273
|% 10,00
|
|ERCB
|114,40
|78.698.427
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|135.378.603
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,36
|187.946.126
|% -10,00
|
|GOLTS
|119,20
|226.910.896
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|17.980.922
|% -9,96
|
|VKING
|9,57
|1.692.140
|% -9,89
|
|ROYAL
|5,40
|836.114
|% -9,85
|
|EREGL
|37,54
|9.676.788.945
|% 8,12
|
|THYAO
|113,40
|8.221.987.236
|% 1,98
|
|ASELS
|38,04
|4.604.252.166
|% 0,79
|
|KRDMD
|12,91
|4.519.919.517
|% 3,03
|
|EKGYO
|5,38
|4.450.352.970
|% 6,32
|
|EKGYO
|5,38
|4.450.352.970
|% 6,32
|
|KRDMD
|12,91
|4.519.919.517
|% 3,03
|
|YKBNK
|9,77
|3.118.732.708
|% 5,39
|
|ODAS
|9,98
|3.147.726.299
|% 1,94
|
|ISCTR
|9,40
|2.702.655.610
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4838
|18,4972
|% -0,49
|
|Euro
|18,8310
|18,8573
|% 1,24
|
|Sterlin
|21,5699
|21,6781
|% 2,63
|
|Frank
|19,0552
|19,1699
|% 1,49
|
|Riyal
|4,9009
|4,9254
|% -0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|49,51
|
|Altın Gr.
|1.041
|1.041
|23,35
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.911
|7.008
|148,00
|
|Yarım
|3.367
|3.426
|72,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.713
|37,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,67
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,90
|0,34
|
|B. Petrol
|93,42
|93,42
|0,77
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KCAER
Yüzde 9.91 oranında artışla 41.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 178, 014 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 4, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 38 üstünde . İşlem hacmi 97, 900.00 milyon TL de
-
17:58ELITE
Yüzde 9.97 oranında artışla 46.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 770 adet işlem
-
17:56PNLSN
Yüzde 9.90 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 024, 773 adet işlem
-
17:55BRKSN
Yüzde 8.97 oranında artışla 16.77 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 194 adet işlem