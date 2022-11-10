***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFitch Ratings yıllık değerlendirmesini tamamlayarak Türk Telekom'un uzun vadeli yabancı ve yerel para birimi notlarını (IDR) "B" ve görünümünü "Negatif" olarak teyit etti. Türk Telekom'un kredi notu, derecelendirme kuruluşunun Türkiye'nin "B"/Negatif olan yabancı ve yerel para birimi ülke notu ile sınırlandırılmaktadır. Kredi Derecelendirme kuruluşu ayrıca Türk Telekom'un Uzun Vadeli Ulusal notunu "AAA (tur)" ve görünümünü "Durağan" olarak korudu. Uzun vadeli öncelikli teminatsız derecelendirme notunu da "B" olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079300BIST