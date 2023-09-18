***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.09.2023 12:56
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fitch Ratings, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu (IDR) "B" olarak teyit ederek görünümünü "Negatif" ten "Durağan" a revize etti. Bu gelişmeyi takiben Kuruluş, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin (Türk Telekom) uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notlarını (IDRs) "B" olarak teyit ederken, görünümlerini "Negatif" ten "Durağan" a revize etti. Ayrıca Türk Telekom'un Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu 'AAA(tur)', Görünümünü ‘Durağan', öncelikli teminatsız enstrüman notunu ise 'B'/'RR4' olarak onayladı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195635
BIST
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13:077.903
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -59,43
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.852
En Yüksek
7.952
13:0727,0196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0376
|Açılış
|: 26,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
13:0728,8575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0515
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
13:071.674,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,90
|Açılış
|: 1.674,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler13:05
|ISBTR
|219.304,90
|1.315.829
|% 10,00
|
|MIATK
|500,20
|299.616.921
|% 9,98
|
|METUR
|13,78
|66.996.321
|% 9,98
|
|TRILC
|17,30
|255.318.081
|% 9,98
|
|ELITE
|47,90
|279.005.644
|% 9,96
|
|PEKGY
|25,38
|238.905.008
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|2.188.280
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|200.388.719
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|407.160
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|4.543.052
|% -9,97
|
|THYAO
|222,90
|3.523.622.322
|% -1,85
|
|EBEBK
|80,25
|2.025.814.150
|% 5,87
|
|SISE
|53,25
|1.868.937.053
|% -2,38
|
|TUPRS
|140,80
|1.663.725.117
|% -0,49
|
|ISCTR
|21,84
|1.601.366.963
|% 1,20
|
|ZOREN
|4,76
|592.478.908
|% -0,63
|
|PSGYO
|5,27
|554.191.787
|% 3,33
|
|EKGYO
|8,32
|805.359.797
|% -0,36
|
|ODAS
|11,99
|1.106.254.523
|% -2,36
|
|YKBNK
|16,26
|1.421.799.404
|% 1,18
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0135
|27,0196
|% 0,14
|
|Euro
|28,8424
|28,8525
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,4082
|33,5757
|% 0,30
|
|Frank
|30,0503
|30,2313
|% 0,36
|
|Riyal
|7,1809
|7,2169
|% 0,13
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|3,05
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|3,95
|
|Cumhuriyet
|11.306
|11.477
|-20,00
|
|Tam
|11.073
|11.142
|9,00
|
|Yarım
|5.554
|5.594
|4,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,10
|20,13
|0,13
|
|B. Petrol
|94,26
|94,26
|0,33
|