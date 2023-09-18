***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFitch Ratings, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu (IDR) "B" olarak teyit ederek görünümünü "Negatif" ten "Durağan" a revize etti. Bu gelişmeyi takiben Kuruluş, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin (Türk Telekom) uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notlarını (IDRs) "B" olarak teyit ederken, görünümlerini "Negatif" ten "Durağan" a revize etti. Ayrıca Türk Telekom'un Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu 'AAA(tur)', Görünümünü ‘Durağan', öncelikli teminatsız enstrüman notunu ise 'B'/'RR4' olarak onayladı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195635BIST