***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarS&P Global Ratings (S&P), 29 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu ve transfer ve konvertibilite (T&C) değerlendirmesini "B" olarak teyit etmiş, görünümünü ise "Negatif"ten "Durağan"a revize etmiştir. S&P Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin kredi notlarını Türkiye'nin transfer ve konvertibilite (T&C) seviyesi ile sınırlandırmaktadır. Buna göre, derecelendirme kuruluşu, Şirketimizin kredi notunu "B" olarak teyit etmiş, görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199708BIST