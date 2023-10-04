***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
04.10.2023 19:19
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
S&P Global Ratings (S&P), 29 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu ve transfer ve konvertibilite (T&C) değerlendirmesini "B" olarak teyit etmiş, görünümünü ise "Negatif"ten "Durağan"a revize etmiştir. S&P Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin kredi notlarını Türkiye'nin transfer ve konvertibilite (T&C) seviyesi ile sınırlandırmaktadır. Buna göre, derecelendirme kuruluşu, Şirketimizin kredi notunu "B" olarak teyit etmiş, görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199708
BIST
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18:058.333
En Düşük
|Değişim
|: -2,12%
|| -180,40
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.329
En Yüksek
8.533
18:0527,5691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1334
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
18:0529,0272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,2523
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
18:051.614,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,85
|Açılış
|: 1.614,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAYSE
|49,72
|1.817.149.460
|% 10,00
|
|KUVVA
|79,75
|276.689.395
|% 10,00
|
|ICUGS
|9,02
|5.141.904
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|16.356.667
|% 10,00
|
|ATATP
|67,65
|246.597.568
|% 10,00
|
|QNBFB
|294,60
|26.063.557
|% -9,99
|
|SNPAM
|50,65
|1.456.593
|% -9,96
|
|ORMA
|122,10
|2.379.991
|% -9,96
|
|AKFYE
|19,70
|2.094.842.783
|% -8,37
|
|ISYAT
|11,33
|180.499.677
|% -7,89
|
|THYAO
|238,50
|9.040.917.210
|% -3,71
|
|TUPRS
|147,80
|6.951.204.335
|% -4,65
|
|PETKM
|22,00
|6.931.859.521
|% 0,92
|
|ZOREN
|7,01
|5.623.463.766
|% 1,74
|
|EREGL
|43,62
|5.366.848.952
|% -2,46
|
|ZOREN
|7,01
|5.623.463.766
|% 1,74
|
|ADESE
|2,60
|813.595.358
|% 8,33
|
|PETKM
|22,00
|6.931.859.521
|% 0,92
|
|KATMR
|2,77
|771.064.935
|% 3,36
|
|ODAS
|13,35
|3.351.196.535
|% -4,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5591
|27,5646
|% 0,47
|
|Euro
|29,0188
|29,0384
|% 0,92
|
|Sterlin
|33,4022
|33,5697
|% 0,87
|
|Frank
|29,9713
|30,1519
|% 0,79
|
|Riyal
|7,3273
|7,3640
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-0,25
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.617
|4,75
|
|Cumhuriyet
|11.117
|11.280
|29,00
|
|Tam
|10.881
|10.997
|37,00
|
|Yarım
|5.457
|5.516
|19,00
|
|Çeyrek
|2.720
|2.758
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|18,59
|18,62
|-0,11
|
|B. Petrol
|87,14
|87,14
|-3,78
|
Seans Raporu
18:05
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17:57VERTU
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 45.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 445, 074 adet işlem
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Yüzde -4.84 oranında düşüşle 31.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 452, 699 adet işlem
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17:55
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 05 kaybederek (% -1.59 ) 7, 308
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ICUGS, SELGD, YESIL, BFREN, FONET, GEREL, GSRAY, ADESE, REEDR