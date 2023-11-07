***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFitch Ratings Türk Telekom'un uzun vadeli yabancı ve yerel para birimi notlarını (IDR) "B", görünümünü "Durağan" olarak teyit etti. Türk Telekom'un kredi notu, derecelendirme kuruluşunun "B"/Durağan olan Türkiye yabancı ve yerel para birimi ülke notu ile sınırlandırılmaktadır. Kredi derecelendirme kuruluşu ayrıca Türk Telekom'un uzun vadeli ulusal notunu "AAA (tur)", görünümünü "Durağan", uzun vadeli öncelikli teminatsız enstrüman notunu 'B'/'RR4' olarak yineledi. Türk Telekom'un 'bb' seviyesindeki bağımsız kredi profili (SCP) ülke notundan daha yüksektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215345BIST