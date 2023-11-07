***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
07.11.2023 19:06
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fitch Ratings Türk Telekom'un uzun vadeli yabancı ve yerel para birimi notlarını (IDR) "B", görünümünü "Durağan" olarak teyit etti. Türk Telekom'un kredi notu, derecelendirme kuruluşunun "B"/Durağan olan Türkiye yabancı ve yerel para birimi ülke notu ile sınırlandırılmaktadır. Kredi derecelendirme kuruluşu ayrıca Türk Telekom'un uzun vadeli ulusal notunu "AAA (tur)", görünümünü "Durağan", uzun vadeli öncelikli teminatsız enstrüman notunu 'B'/'RR4' olarak yineledi. Türk Telekom'un 'bb' seviyesindeki bağımsız kredi profili (SCP) ülke notundan daha yüksektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215345
BIST
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18:057.845
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.874
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.819
En Yüksek
7.919
18:0528,5121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0205
|Açılış
|: 28,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4900
|
28,5268
En Düşük
28,3886
18:0530,5242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0262
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,7218
En Düşük
30,3815
18:051.805,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.805,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.806,57
En Düşük
1.796,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|22,44
|155.269.539
|% 10,00
|
|SNPAM
|111,10
|16.062.550
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.023,00
|6.900.135
|% 10,00
|
|MERIT
|72,60
|50.505.707
|% 10,00
|
|ELITE
|59,40
|187.347.589
|% 10,00
|
|DITAS
|19,83
|5.120.897
|% -34,60
|
|YONGA
|62,55
|4.428.417
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.377,00
|63.291.935
|% -10,00
|
|TARKM
|774,50
|1.605.610.416
|% -9,99
|
|KSTUR
|2.046,00
|7.063.698
|% -9,99
|
|THYAO
|226,00
|7.237.438.330
|% -0,09
|
|TUPRS
|149,00
|4.524.364.036
|% -2,74
|
|TABGD
|163,00
|3.280.574.280
|% 1,81
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|MIATK
|690,00
|2.499.488.237
|% 1,77
|
|EKGYO
|6,86
|1.563.908.849
|% 1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.076.797.858
|% -0,18
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|YKBNK
|17,37
|2.016.721.082
|% -1,70
|
|PETKM
|20,64
|2.206.977.999
|% 1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4882
|28,5047
|% 0,05
|
|Euro
|30,4822
|30,5116
|% 0,04
|
|Sterlin
|34,9335
|35,1087
|% 0,03
|
|Frank
|31,5376
|31,7276
|% 0,08
|
|Riyal
|7,5742
|7,6122
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,59
|22,62
|% 0,66
|
|Platin
|896,83
|898,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.057,07
|1.062,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,51
|81,51
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.969,76
|1.970,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:57DESA
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 21.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 842, 610 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 73 kaybederek (% -0.35 ) 6, 810
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, GENTS, LINK, METUR, INTEM, MEKAG, IZENR, YBTAS, PKENT, TURGG
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TARKM, CMENT, MRSHL, AYES, ARZUM, YONGA, KRGYO, ISBIR, KSTUR, SODSN
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17:56
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