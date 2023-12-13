***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarS&P Global Ratings (S&P), 30 Kasım 2023 tarihinde Türkiye'nin yerel ve yabancı para cinsinden kredi notlarını teyit etmiş, transfer ve konvertibilite (T&C) değerlendirmesini "B" den "B+" ya, görünümünü ise "Durağan" dan "Pozitif"e revize etmiştir. S&P Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin kredi notunu Türkiye'nin ülke notu ile sınırlandırmaktadır. Buna göre, derecelendirme kuruluşu, Şirketimizin kredi notunu "B" olarak teyit etmiş, görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir. S&P, ayrıca Türk Telekom'un bağımsız kredi profilini de (SACP) "bbb" olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225626BIST