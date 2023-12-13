***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.12.2023 18:59
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
S&P Global Ratings (S&P), 30 Kasım 2023 tarihinde Türkiye'nin yerel ve yabancı para cinsinden kredi notlarını teyit etmiş, transfer ve konvertibilite (T&C) değerlendirmesini "B" den "B+" ya, görünümünü ise "Durağan" dan "Pozitif"e revize etmiştir. S&P Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin kredi notunu Türkiye'nin ülke notu ile sınırlandırmaktadır. Buna göre, derecelendirme kuruluşu, Şirketimizin kredi notunu "B" olarak teyit etmiş, görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir. S&P, ayrıca Türk Telekom'un bağımsız kredi profilini de (SACP) "bbb" olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225626
BIST
'
18:057.529
En Düşük
|Değişim
|: -2,83%
|| -219,54
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.529
En Yüksek
7.721
18:0529,0367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0394
|Açılış
|: 29,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0714
En Düşük
28,9161
18:0531,5907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,2567
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5907
En Düşük
31,2686
18:051.866,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 20,96
|Açılış
|: 1.866,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.869,14
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZSUB
|29,48
|107.732.148
|% 10,00
|
|EDIP
|20,60
|191.182.895
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|182.661.558
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|21.872.452
|% 9,95
|
|TSGYO
|6,89
|122.410.579
|% 9,89
|
|EKOS
|33,66
|222.543.851
|% -10,00
|
|LIDER
|45,36
|141.843.293
|% -10,00
|
|EBEBK
|63,00
|80.748.480
|% -10,00
|
|SASA
|43,02
|5.541.778.360
|% -10,00
|
|SAMAT
|61,20
|299.669.499
|% -10,00
|
|THYAO
|241,30
|6.092.133.226
|% -3,09
|
|AKBNK
|36,78
|6.046.979.596
|% -1,24
|
|CATES
|75,25
|5.957.714.358
|% -9,99
|
|YKBNK
|20,30
|5.641.459.714
|% 0,30
|
|SASA
|43,02
|5.541.778.360
|% -10,00
|
|YKBNK
|20,30
|5.641.459.714
|% 0,30
|
|EKGYO
|6,96
|1.790.324.340
|% -5,95
|
|ISCTR
|22,32
|5.018.775.882
|% -0,45
|
|AKBNK
|36,78
|6.046.979.596
|% -1,24
|
|MOBTL
|4,88
|706.904.636
|% 3,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9834
|29,0367
|% 0,14
|
|Euro
|31,4888
|31,5907
|% 0,82
|
|Sterlin
|36,4071
|36,5897
|% 0,20
|
|Frank
|33,1467
|33,3464
|% 0,47
|
|Riyal
|7,7217
|7,7605
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,17
|23,21
|% 0,66
|
|Platin
|930,26
|931,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|977,45
|981,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,31
|74,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.005,06
|2.005,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BAGFS
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 34.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 675 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -135, 24 kaybederek (% -1.62 ) 8, 216
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17:58
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17:58EGEPO
Yüzde -5.63 oranında düşüşle 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 439, 742 adet işlem
-
17:57AGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 538, 055 adet işlem