***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıYatırımcı İlişkileri, 2019 yılı boyunca başta Amerika ve İngiltere olmak üzere çeşitli lokasyonlarda 11 yatırımcı konferansına ve 8 non-deal roadshow?a katılmıştır. Şirket ayrıca 2019 yılında ihraç edilen bono kapsamında Amerika ve İngiltere?de deal-roadshow?a katılmıştır. Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri 2019 yılında İstanbul?da gerçekleştirdiği çok sayıda toplantılar dahil edildiğinde, toplam 350?nin üzerinde hisse ve bono yatırımcısı ile görüşmüştür.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıDönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıYoktur1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746598 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749751 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750762 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751868 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758485Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıEş anlı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve şirketin yatırımcı ilişkileri web sitesinde İngilizce olarak da belgeler paylaşılmaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıYıl içerisinde böyle bir işlem gerçekleşmemiştirKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıYıl içerisinde böyle bir işlem gerçekleşmemiştir.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777090Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıhttp://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/politikalar.aspx http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/Documents/tr/kurumsal-yonetim/bagis-politikasi.pdfBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/362681Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıEsas Sözleşmede ilgili düzenleme bulunmamaktadır.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi2019 yılında yapılan Genel Kurul toplantılarına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıOy hakkında imtiyaz yoktur. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesinde şirket hissedarlarından A, B ve C grubu hissedarlara Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı tanınmıştır.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 551.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olan hissedarlara azlık hakkı tanınmasına yönelik Esas Sözleşme?de hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte TTK ve SPK düzenlemeleri kapsamında azlık haklarının kullanımına özen gösterilerek uyum sağlanmaktadır.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıhttp://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/politikalar.aspx http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/Documents/tr/kurumsal-yonetim/kar-dagitim-politikasi.pdfYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniŞirketimizin 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1. Şirketimizin 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı ""Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan zararının 1.391.261.128 TL olduğu, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari zararının ise 1.965.757.320 TL olduğu, 2. Buna göre, Şirketimizin, 2018 yılı konsolide mali tablolara göre ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde oluşan zarar sebebiyle 2018 faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapmaması kararlaştırılmıştır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751874Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı25/01/2019 % 90,37 % 0 % 90,37 Kurumsal Yönetim / Genel Kurul Toplantı Bilgileri Kurumsal Yönetim / Genel Kurul Toplantı Bilgileri https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/73515102/04/2019 % 91,44 % 0 % 91,44 Kurumsal Yönetim / Genel Kurul Toplantı Bilgileri Kurumsal Yönetim / Genel Kurul Toplantı Bilgileri https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751868İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu başlıklı bölüm http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/denetim-komitesi.aspxFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu başlıklı bölüm http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/kurumsal-yonetim-komitesi.aspxFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu başlıklı bölüm http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/aday-gosterme-komitesi.aspxFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu başlıklı bölüm http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/risklerin-erken-saptanmasi-ve-yonetimi-komitesi.aspxFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu başlıklı bölüm http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/ucret-komitesi.aspx4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu başlıklı bölümKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıŞirket'in http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr adresindeki internet sitesinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altındaki "Politikalar" bölümü http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/Documents/tr/kurumsal-yonetim/ucretlendirme-politikasi.pdfFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu başlıklı bölümün altındaki "Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar"Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 7 5Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 50 4 4Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 33 4 2Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) % 100 % 33Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 100 % 33İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiBiri A Grubu Hissedar tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinden Eyüp Engin, Biri B Grubu Hissedar tarafından aday gösterilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi biri ve biri C Grubu İmtiyazlı Hisseyi temsil eden Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere üç kişi Şirketimizi her türlü konuda en geniş şekilde müştereken temsil ve ilzam eder.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıKomite ve Yönetim Kuruluna sunulan rapor sayısı 7'dir.Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıYönetim Organı Değerlendirmeleri başlıklı bölümYönetim kurulu başkanının adıDr. Ömer Fatih Sayanİcra başkanı / genel müdürün adıÜmit ÖnalYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıAynı kişi değildir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/723758Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıhttp://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/kurumsal-yonetim-politikalari.aspx http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/Documents/tr/kurumsal-yonetim/yonetim-kurulu-kadin-uye-politikasi.pdfKadın üyelerin sayısı ve oranıBildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıDr. Ömer Fatih Sayan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/09/2018 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)Eyüp Engin İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/12/2018 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Yiğit Bulut İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 06/05/2014 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/358251 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Hakan Aran İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/12/2018 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Selim Dursun İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 04/09/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/708083 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)Dr. Nureddin Nebati İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 02/11/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728732 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)Dr. Muammer Cüneyt Sezgin İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/12/2018 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Aclan Acar İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 07/03/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Ertuğrul Altın İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/03/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıhttp://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/politikalar.aspx http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/Documents/tr/kurumsal-yonetim/tazminat-politikasi.pdfÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıİş Etiği KuruluŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerietik@turktelekom.com.tr http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/kurumsal-yonetim-komitesi-iletisim-formu.aspx3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıKurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Başlıklı BölümÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıTürkiye Haber-İş Sendikası3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüİnsan Kaynakları Politikası Yönetici görev değişikliklerinin Şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda, yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda yedekleme planlaması hazırlanır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttp://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/politikalar.aspx http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/Documents/tr/kurumsal-yonetim/insan-kaynaklari-politikasi.pdf İstihdam Politikası Türk Telekom, teknolojik gelişmeler, mali ve ekonomik durumlar, faaliyet alanındaki sektörel değişiklikler dâhilinde hızlı, kaliteli ve ekonomik hizmetler sunmak adına, prensip olarak çalışanlarını uzun süreli istihdam etmeyi hedefler. Türk Telekom?un sürekli başarısı, çalışanlarının sektörün değişen tüm şartlarına hızlı ve verimli uyum sağlayabilme yeteneğine ve bu konudaki esnekliğine bağlıdır. Çalışanlarımız üstün beceri, yetkinlik ve deneyimleriyle, Türk Telekom?un dünyanın önde gelen şirketleri arasına girmesine yardımcı olur. Ayrıca düzenleyici ve denetleyici kamu otoriteleriyle ve üniversitelerle yürüttüğü programlarla iş başı eğitimini destekler ve bu programlar çerçevesinde istihdam şansı sunar. Türk Telekomlu olmanın çalışanlarına yaşattığı gururu, üniversiteli genç yetenekler ve şirket dışındaki profesyonellerle paylaşarak, en çok çalışılmak istenen şirket olmak iddiasını sürdürür. İşe alıma ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenir ve bu ölçütlere uyulur. İşe alım ve kariyer planlamalarında adaylara fırsat eşitliği tanınır. http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/Documents/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi-20191129.pdf FARKLILIKLARI KABUL ETME Türk Telekom farklılıklara değer verir, bunu bir zenginlik olarak görür ve çalışanlarının kendilerini Şirketin bir parçası olarak hissetmeleri için gayret gösterir. Bu doğrultuda Fırsat eşitliğini taahhüt eder, işe alım, yerleştirme, geliştirme, eğitim, ücretlendirme, terfi ve şirketten ayrılma uygulamalarını çalışanın niteliğini, performansını, becerisini ve deneyimini dikkate alarak gerçekleştirir. İş gücünde çeşitlilik ve farklılıkların Şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunduğu bilinciyle, farklı geçmiş ve deneyimlere sahip adayları işe almaya, geliştirmeye ve uzun süreli istihdam etmeye çalışır. Engelli ve dezavantajlı kişilerin istihdamı konusunda yasal yükümlülüklere uyar.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttp://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/politikalar.aspx http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/Documents/tr/kurumsal-yonetim/insan-kaynaklari-politikasi.pdf İnsan Hakları Politikası Türk Telekom, tüm iş süreçlerini evrensel insan hakları ilkelerine ve herkese fırsat eşitliğine saygı gösteren bir yaklaşımla sürdürmektedir. Türk Telekom aynı zamanda örgütlenme ve ifade özgürlüğü ile sendikalaşma ve toplu pazarlık haklarına saygı duymakta ve bunları desteklemektedir. Şirketimiz çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların insan haklarına aykırı şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alır. Yaş, dil, ırk, etnik köken, tabiiyet, sağlık durumu, cinsiyet, medeni durum, din ve mezhep, siyasal düşünce ve felsefi inanç gibi nedenlerle ayrımcı muamele yapmak, şirketin disiplin esaslarına göre işten çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller arasındadır. Türk Telekom kişisel bilgilerin korunması ve bilgi güvenliğine yönelik gerekli önlem ve tedbirleri alır. Türk Telekom, ayrıca, çalışma saatleri, fazla çalışma, zorla ve zorunlu çalıştırma konusunda Şirket uygulamalarının yasa ve yönetmeliklere uygunluğunu denetler. Çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, yasadışı göçmenler ve çalışma izni olmayan yabancı uyruklu personel çalıştırma Türk Telekom'da yasaktır ve kamu yetkililerinin denetimi sırasında uyumu denetlenir. http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/Documents/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi-20191129.pdfİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıhttp://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/kurumsal-yonetim-politikalari.aspx http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/Documents/tr/kurumsal-yonetim/etik-kurallar.pdfKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerhttp://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/surdurulebilirlik.aspx http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/kurumsal-sosyal-sorumluluk.aspxİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerYolsuzlukla Mücadeleye ilişkin önlemlere Etik Kurallar içerisinde yer verilmiştir.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıhttp://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr Türk Telekom Grubu Ortaklık Yapısı, Açıklamalar ve Haberler Kurumsal Yönetim - Yönetim Kurulu, Komiteler, Üst Yönetim, İdari Sorumluluğu Bulunanlar Listesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Genel Kurul Toplantı Bilgileri, Esas Sözleşme ve Ticari Sicil Bilgileri, İç Denetim ve Risk Yönetimi, İlişkili Taraf İşlemleri, Etik Kurallar, Politikalar, Bağımsız DenetçiKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümhttp://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/turk-telekom-grubu/turk-telekoma-yatirim/sayfalar/ortaklik-yapisi.aspx http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/Documents/tr/detayli-ortaklik-yapisi.pdfKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe, İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Başlıklı Bölümb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Başlıklı Bölümc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Başlıklı Bölümç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2019 yılında Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKonsolide Bağımsız Denetim Raporu / Taahhütler ve Yükümlülüklere) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Başlıklı Bölüm / Mevzuat Gereği Diğer Bilgilendirmelerf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Başlıklı Bölümg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Başlıklı Bölümlerİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı12Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 91Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu10 günKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıŞirket Esas Sözleşmesinin 12. Maddesinde yer almaktadır. http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr / "Kurumsal Yönetim" / Esas Sözleşme ve Ticari Sicil Bilgileri" http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/Documents/tr/kurumsal-yonetim/tt-esas-sozlesme.pdfÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıYönetim Kurulu Komiteleri başlıklı bölüm ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu BölümüKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıDenetim Komitesi : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659174 Aday Gösterme Komitesi : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803744 Ücret Komitesi : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803744 Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/304033 Kurumsal Yönetim Komitesi : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741628Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıKurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Dr. Nureddin Nebati Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Selim Dursun Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Dr. Muammer Cüneyt Sezgin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Sabriye Gözde Çullas Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Yiğit Bulut Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Selim Dursun Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Yiğit Bulut Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Eyüp Engin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Hakan Aran Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Dr. Nureddin Nebati Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Dr. Ömer Fatih Sayan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Aclan Acar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Yiğit Bulut Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Eyüp Engin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Dr. Muammer Cüneyt Sezgin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823169BIST