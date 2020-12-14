***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
14.12.2020 08:26
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
23/10/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
23/10/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/12/2020
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak bağımsız derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan yıllık çalışma sonucunda Şirketimizin 2020 Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 94,00'dan 94,03'e (10 üzerinden 9,40) yükselmiştir. Kurumsal Yönetim notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir. SAHA tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu Şirketimizin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr adresindeki Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde yer almaktadır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
87,59 98,85 99,51 92,83 94,03
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892935
BIST