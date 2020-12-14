***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi23/10/2020Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi23/10/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi14/12/2020AçıklamaSermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak bağımsız derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan yıllık çalışma sonucunda Şirketimizin 2020 Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 94,00'dan 94,03'e (10 üzerinden 9,40) yükselmiştir. Kurumsal Yönetim notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir. SAHA tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu Şirketimizin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr adresindeki Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde yer almaktadır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not87,59 98,85 99,51 92,83 94,03http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892935BIST