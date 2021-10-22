***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
22.10.2021 18:23
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/10/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
22/10/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimiz kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi amacıyla, "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." (SAHA) ile 22.10.2021 tarihinde bir yıl geçerli olmak üzere "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi" imzalamıştır. SAHA'nın Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunmaktadır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972067
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 24,51
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
18:059,6036
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1035
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
18:0511,1995
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1197
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
18:05553,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 8,13
|Açılış
|: 553,46
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
561,30
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|41,14
|9.388.721
|% 10,00
|
|MRSHL
|258,60
|16.505.112
|% 10,00
|
|NUHCM
|43,86
|59.865.104
|% 9,98
|
|COSMO
|11,68
|1.407.674
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|88.073.454
|% 9,97
|
|MERIT
|23,80
|40.048.236
|% -9,78
|
|KSTUR
|241,70
|499.769
|% -8,10
|
|FADE
|8,00
|266.702.371
|% -6,98
|
|OLMK
|7,26
|5.668.541
|% -5,71
|
|GLCVY
|14,16
|643.563.244
|% -5,66
|
|GARAN
|9,12
|3.422.056.700
|% 1,45
|
|THYAO
|14,14
|1.150.611.119
|% 1,22
|
|TUPRS
|139,20
|1.125.055.340
|% 2,13
|
|SISE
|8,54
|1.094.799.676
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,58
|1.029.617.785
|% 3,61
|
|YKBNK
|2,58
|1.029.617.785
|% 3,61
|
|GARAN
|9,12
|3.422.056.700
|% 1,45
|
|EKGYO
|1,96
|369.932.850
|% 1,03
|
|SISE
|8,54
|1.094.799.676
|% 2,15
|
|AKBNK
|5,45
|687.574.127
|% 2,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6010
|9,6036
|% 1,09
|
|Euro
|11,1764
|11,1995
|% 1,08
|
|Sterlin
|13,1605
|13,2265
|% 0,62
|
|Frank
|10,4315
|10,4944
|% 1,12
|
|Riyal
|2,5521
|2,5649
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|10,98
|
|Altın Gr.
|553
|554
|8,34
|
|Cumhuriyet
|3.680
|3.736
|112,00
|
|Tam
|3.666
|3.758
|117,77
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|56,97
|
|Çeyrek
|889
|909
|28,49
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,12
|
|B. Petrol
|85,30
|85,30
|0,69
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TEKTU
Yüzde 5.93 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 125, 758 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 19, 988.00 milyon TL de
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, PGSUS, HALKB
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 57 artarak (% 1.68 ) 1, 303
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, MRSHL, AKFGY, COSMO, DOBUR, YEOTK, NUHCM