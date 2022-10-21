***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
21.10.2022 18:30
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
21/10/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
21/10/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimiz kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi amacıyla, "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." (SAHA) ile 21.10.2022 tarihinde bir yıl geçerli olmak üzere "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi" imzalamıştır. SAHA'nın Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunmaktadır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073378
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,78
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
18:0518,6005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0063
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
18:0518,3205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1124
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3568
En Düşük
17,9901
18:05986,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 13,63
|Açılış
|: 986,89
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
989,06
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|75,90
|567.122.927
|% 10,00
|
|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
|
|ATSYH
|120,70
|4.008.261
|% -5,56
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.604.131
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5967
|18,6005
|% -0,03
|
|Euro
|18,3094
|18,3205
|% 0,62
|
|Sterlin
|20,8402
|20,9447
|% 0,05
|
|Frank
|18,5473
|18,6590
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9333
|4,9581
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|22,94
|
|Altın Gr.
|987
|987
|13,61
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.683
|6.805
|96,00
|
|Yarım
|3.256
|3.327
|47,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.663
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,11
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,40
|0,22
|
|B. Petrol
|93,08
|93,08
|0,70
|