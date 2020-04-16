***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde "Kamu Satış Direktörü" olarak görev yapan Mustafa Eser, "Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı" olarak atanmıştır. Şirketimiz "Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı" Burak Ersoy görevinden ayrılmıştır. Grup Şirketimiz TT International'da "Ticari Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı" olarak görev yapan İsmail Bütün 1 Mayıs 2020 itibarıyla "Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı" olarak atanmıştır. Mustafa Eser Mustafa Eser 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Eğitimi Bölümünden mezun olmuştur. 1996-1998 yılları arasında Köln Üniversitesi ve Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesinde Yüksek Lisans çalışmalarında bulunmuştur. 1998 yılından itibaren Bilişim ve Eğitim sektörlerinde girişimcilik ve yöneticilik yapmıştır. 2007-2014 yılları arasında Türksat A.Ş. bünyesinde Direktörlük görevlerinde bulunmuştur. 2014-2017 yılları arasında ise Digitürk'te Kamu İlişkileri ve Regülasyon Yöneticiliği yapmıştır. 2017 Mayıs ayından itibaren Türk Telekom Kamu Satış Direktörü olarak görev yapmıştır. Türk Telekom Spor kulübü Basketbol şube başkanı da olan Mustafa Eser evli ve 3 çocuk babasıdır. İsmail Bütün 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra profesyonel iş hayatına Çuhadaroğlu Holding Moskova ofisinde başlamış olan İsmail Bütün, 1997-2000 yılları arasında yine Moskova'da ENKA Grup Dış Ticaret bölümünde Satış ve İş Geliştirme Müdürü olarak çalışmıştır. 2000'de Nestle Türkiye'de pazarlama ekibine katıldıktan sonra sırasıyla CPW (Kahvaltılık Gevrekler Grubu) Türkiye Ülke Müdürü, Özbekistan'da Orta Asya Bölgesi (Türki Cumhuriyetler) Pazarlama Direktörü ve Ulusal Zincir Mağazalar Türkiye Satış Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2011'de Nestle'nin İsviçre'deki genel merkezinde önce Global Satış ve Müşteri Yönetimi biriminde İş Mükemmelliği Müdürü olarak global satış projelerine daha sonra da İçecekler (NESCAFE) Stratejik İş Birimi'nde Pazarlama Müdürü olarak global pazarlama projelerine liderlik yapmıştır. 2015 yılında Türkiye'ye dönerek Nestle Türkiye İçecekler Grubu (NESCAFE) Genel Müdürü ve Nestle Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. Ocak 2016'da Turkcell'e Bireysel Satıştan sorumlu ‘Perakende Satış Grup Başkanı' ve İcra kurulu üyesi olarak katılmış, Temmuz 2016'dan Ocak 2019'a kadar Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) ve İcra Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Türk Telekom ailesine Ocak 2020'de Türk Telekom International'da Ticari Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılmıştır. 2017 yılında MIT'de (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) Yeni Ufuklar Programını 2018 yılında Stanford Üniversitesinde ‘Stratejik Avantaj İçin İnovatif Pazarlama' programını tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838766BIST