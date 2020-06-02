***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2020 18:10
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türk Telekom sürdürülebilirlik yaklaşımıyla, sürdürülebilirliğin evrensel ilkelerini iş modeline, stratejilerine ve kurumsal kararlarına tam anlamıyla entegre etmeyi hedeflemektedir. Şirketimiz, bu doğrultuda enerji verimliliği projeleri dahil olmak üzere tasarladığı çok sayıda proje ve inisiyatifi, paydaşları ile yakın iş birliği içinde hayata geçirmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz başta enerji verimliliği projeleri olmak üzere sürdürülebilirlik kapsamındaki yatırımlarının finansmanı amacıyla, Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD) ile yıllık toplam maliyeti "LIBOR + 2.85%" olan 6 yıl vadeli 100 milyon USD tutarında bir kredi sözleşmesi imzalamıştır. Kredi anaparası 6 yıllık vadesi sonunda tek seferde geri ödenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848596
BIST
18:05108.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 831,08
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
18:056,7123
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -0,0977
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7091
18:057,5058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0628
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,4966
18:05372,57
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -8,36
|Açılış
|: 372,57
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
372,35
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.903.145
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|218.205
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|2.152.611
|% 9,99
|
|MRSHL
|76,50
|24.489.381
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|826.402
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|73.833.413
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.487.653
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.793.327
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,19
|41.747.461
|% -7,77
|
|YAPRK
|9,05
|4.022.909
|% -5,43
|
|ASELS
|32,62
|1.541.029.788
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|GARAN
|8,06
|1.069.369.397
|% 0,75
|
|THYAO
|12,61
|758.224.458
|% -1,18
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,42
|411.456.770
|% 1,68
|
|MNDRS
|2,40
|406.254.810
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,30
|212.261.059
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3978
|8,4399
|% -0,95
|
|Frank
|6,9511
|6,9930
|% -1,50
|
|Riyal
|1,7829
|1,7919
|% -1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-14,16
|
|Altın Gr.
|373
|373
|-8,15
|
|Cumhuriyet
|2.416
|2.456
|-53,40
|
|Tam
|2.487
|2.519
|-62,50
|
|Yarım
|1.213
|1.233
|-30,60
|
|Çeyrek
|607
|617
|-13,40
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,85
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|-0,16
|
|B. Petrol
|39,24
|39,24
|0,92
|