***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürk Telekom sürdürülebilirlik yaklaşımıyla, sürdürülebilirliğin evrensel ilkelerini iş modeline, stratejilerine ve kurumsal kararlarına tam anlamıyla entegre etmeyi hedeflemektedir. Şirketimiz, bu doğrultuda enerji verimliliği projeleri dahil olmak üzere tasarladığı çok sayıda proje ve inisiyatifi, paydaşları ile yakın iş birliği içinde hayata geçirmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz başta enerji verimliliği projeleri olmak üzere sürdürülebilirlik kapsamındaki yatırımlarının finansmanı amacıyla, Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD) ile yıllık toplam maliyeti "LIBOR + 2.85%" olan 6 yıl vadeli 100 milyon USD tutarında bir kredi sözleşmesi imzalamıştır. Kredi anaparası 6 yıllık vadesi sonunda tek seferde geri ödenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848596BIST