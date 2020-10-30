***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.10.2013, 03.04.2015Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin güçlü finansal ve operasyonel durumu, yarattığı nakit akışı ve gelecek dönemlere ilişkin finansman ihtiyacı göz önünde bulundurularak borç portföyünün ve maliyet yapısının optimize edilmesi amacıyla, Şirketimiz tarafından, vadesine ortalama 2.1 yıl kalmış olan toplam 128 mn ABD doları mukabili kredinin ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu açıklamada sözü edilen ve muhtelif tarihlerde gerçekleştirilen kredi ödemeleri tamamlanıncaya kadar, Şirketimizin ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının korunması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Bu açıklama, erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885220BIST