***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın yatırımlarının finansmanı amacıyla, Finnvera (Finlandiya resmi destekli ihracat finansman kuruluşu) sigortası kapsamında Şirketimiz ile Citibank (Aracı Banka), JP Morgan (Kalkınma Finans Kurumu Temsilcisi) ve Societe Generale (Dokümantasyon Temsilcisi) arasında 189 milyon Dolar tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu kredinin nihai vadesi Eylül 2030 olup ortalama vadesi 4.3 yıldır. Kredinin yıllık faiz oranı 3m LIBOR + %0,70 olup, diğer peşin maliyetler ve sigorta primi dahil toplam maliyeti ise yıllık 3m LIBOR + %2.62'dir. J.P. Morgan Kalkınma Finansmanı Kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bu kredi işlemi, "Yüksek" seviyeli kalkınma yoğunluğuna sahip ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden 7 no'lu (makul fiyatlı ve temiz enerji), 9 no'lu (sanayi, yenilik ve altyapı) ve 12 no'lu (sorumlu tüketim ve üretim) hedeflerin gelişimine destek veren bir Kalkınma Finansmanı işlemi olarak vasıflandırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894841BIST