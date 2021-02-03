***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2021 18:13
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 2020 yıl sonu konsolide finansal ve operasyonel sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı basın açıklaması ekte yer almaktadır. Daha detaylı bilgi içeren Yatırımcı Sunumu, şirketimiz Yatırımcı İlişkileri websitesinde (www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) 04.02.2021 tarihinde yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907278
BIST
18:051.534
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 22,12
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.534
En Düşük
1.509
18:057,1562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0461
|Açılış
|: 7,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
18:058,6079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0596
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
18:05422,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,18
|Açılış
|: 422,03
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|242,00
|19.252.354
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|149.942.810
|% 10,00
|
|SNKRN
|29,70
|1.650.448
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.612.196
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|21.067.269
|% 10,00
|
|AYCES
|72,00
|4.877.980
|% -10,00
|
|EMNIS
|35,02
|1.174.078
|% -9,74
|
|SEKUR
|34,00
|33.256.607
|% -9,04
|
|NIBAS
|33,00
|54.120.234
|% -8,33
|
|BTCIM
|10,28
|24.490.059
|% -8,30
|
|EKGYO
|2,52
|2.785.621.750
|% 2,44
|
|GARAN
|10,10
|1.866.808.772
|% 4,23
|
|KOZAL
|123,90
|1.439.898.518
|% 2,14
|
|ODAS
|4,10
|1.063.308.670
|% 2,24
|
|DOHOL
|4,07
|983.021.918
|% -3,55
|
|EKGYO
|2,52
|2.785.621.750
|% 2,44
|
|TSKB
|1,87
|732.928.274
|% 1,63
|
|GSDHO
|2,63
|683.229.864
|% 4,78
|
|ODAS
|4,10
|1.063.308.670
|% 2,24
|
|DOHOL
|4,07
|983.021.918
|% -3,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1507
|7,1562
|% -0,64
|
|Euro
|8,5987
|8,6079
|% -0,69
|
|Sterlin
|9,7448
|9,7937
|% -0,66
|
|Frank
|7,9277
|7,9755
|% -0,76
|
|Riyal
|1,9034
|1,9130
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-2,84
|
|Altın Gr.
|422
|422
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.854
|2,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,36
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,65
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,85
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,15
|0,03
|
|B. Petrol
|58,60
|58,60
|0,80
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:56XU100
Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 26, 950.00 milyon TL de
-
17:55RHEAG
Yüzde 4.67 oranında artışla 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 689, 682 adet işlem
-
17:53ISGSY
Yüzde 9.95 oranında artışla 26.74 lira fiyatla işlem gören hissede 577, 497 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, GARAN, KOZAA
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 22 artarak (% 0.85 ) 1, 337