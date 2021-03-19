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***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.03.2021 15:21



***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Ertuğrul Altın Şirketimizdeki tüm görevlerinden istifa etmiştir. Sayın Ertuğrul Altın'ın istifası üzerine boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, selefinin kalan süresi boyunca görev yapmak üzere A Grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen Sayın Enver İskurt atanmıştır. Söz konusu atama Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Enver İskurt Enver İskurt 1966 yılında Trabzon'da doğdu. İskurt, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Bölümü'nden mezun olmuştur. 1990 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü Van 11. Bölge Müdürlüğü'nde Etüt Ekip Mühendisi olarak göreve başlayan İskurt, bölgelerde sırasıyla kontrol mühendisi, kontrol şefi ve başmühendis olarak görev yaptı. Enver İskurt, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde Otoyollar Köprüler Şubesi Müdürü ve Otoyollar Daire Başkanı (İşletmeler Daire Başkanı) görevlerini başarı ile yürüttükten sonra Teftiş Kurulu Daire Başkanı görevini üstlendi. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919303


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