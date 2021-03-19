***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 5 Nisan 2021 günü Şirketimiz Aydınlıkevler/Ankara Genel Müdürlük Kampüsünde başlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919305BIST