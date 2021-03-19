***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2021 15:22
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 5 Nisan 2021 günü Şirketimiz Aydınlıkevler/Ankara Genel Müdürlük Kampüsünde başlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919305
BIST
15:421.522
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -29,14
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.520
15:427,2563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0663
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
15:428,6373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,1011
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
15:42405,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -2,84
|Açılış
|: 405,91
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:42
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.442.217
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|57.197.295
|% 9,96
|
|VESTL
|31,98
|685.115.520
|% 9,67
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|DOKTA
|36,66
|9.674.396
|% -9,97
|
|CLEBI
|300,50
|458.194.967
|% -8,94
|
|SANKO
|13,23
|105.531.810
|% -8,06
|
|MNDRS
|3,36
|146.224.841
|% -7,95
|
|ALBRK
|1,85
|106.024.524
|% -7,04
|
|FROTO
|214,60
|1.451.095.801
|% 1,23
|
|THYAO
|13,78
|1.100.536.104
|% -1,15
|
|GLYHO
|6,16
|836.046.684
|% -3,30
|
|GARAN
|8,87
|745.663.285
|% -1,88
|
|SISE
|7,68
|732.260.128
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,31
|278.732.093
|% -2,24
|
|EKGYO
|2,10
|334.172.127
|% -3,23
|
|TSKB
|1,63
|258.044.060
|% -4,12
|
|GLYHO
|6,16
|836.046.684
|% -3,30
|
|ODAS
|3,75
|502.827.048
|% -6,72
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2528
|7,2563
|% -0,91
|
|Euro
|8,6322
|8,6373
|% -1,16
|
|Sterlin
|10,0605
|10,1110
|% -1,05
|
|Frank
|7,7782
|7,8251
|% -1,06
|
|Riyal
|1,9284
|1,9381
|% -0,91
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|2,98
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|2.701
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.689
|2.757
|-23,50
|
|Yarım
|1.300
|1.334
|-11,37
|
|Çeyrek
|652
|667
|-5,69
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,76
|62,76
|-0,52
|
Seans Raporu
15:42
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15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 51 kaybederek (% -1.94 ) 1, 594
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15:57
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15:57XU100
Endeks 1, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 79 altında . İşlem hacmi 15, 910.00 milyon TL de
-
15:57DOKTA
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 36.66 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 195 adet işlem
-
15:56CLEBI
Yüzde -8.79 oranında düşüşle 301.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 406, 927 adet işlem