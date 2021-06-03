***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizle Türkiye Haber-İş Sendikası arasında başlayan 14. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 60 günlük yasal görüşme süresi sona ermiş olup anlaşma sağlanamamıştır. Görüşmeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tayin edilecek resmi arabulucu aracılığıyla devam edecek olup bu süreçte Şirketimiz ve Sendika her zaman bir araya gelip Toplu İş Sözleşmesi imzalayabileceklerdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939982BIST