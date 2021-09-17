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***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.09.2021 18:29



***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Dr. Muammer Cüneyt Sezgin Şirketimizdeki tüm görevlerinden istifa etmiştir. Dr. Muammer Cüneyt Sezgin'in istifası üzerine boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, selefinin kalan süresi boyunca görev yapmak üzere A Grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen Sayın Avni Aydın Düren atanmıştır. Söz konusu atama Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.  Şirketimizin "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nde Dr. Muammer Cüneyt Sezgin'in istifası üzerine boşalan üyeliğe Avni Aydın Düren seçilmiştir.  Avni Aydın Düren Hakkında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve American University, Washington College of Law uluslararası hukuk alanında yüksek lisans mezunu olan Avni Aydın Düren, New York, Londra ve İstanbul'da uluslararası özel sektör hukuk bürolarında avukat, ortak ve yönetici ortak olarak 18 yıl görev yaptı. Düren, 1 Şubat 2009 tarihinde Garanti BBVA'ya Hukuk Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldı. 17 Haziran 2020 tarihinde ise Yönetim kurulu üyeliğine ve Denetim Komitesi üyeliğine atanmıştır. Düren aynı zamanda Garantibank International N.V. ve T. Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. ve Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapıyor. Düren, Haziran 2015'ten itibaren Banka'nın Kurumsal Sekreterlik görevini de yürütüyor. Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 29 yıl olan Düren, Hukuk Danışmanlık Hizmetleri, Dava Takip Hizmetleri, Dava Hizmetleri, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Hukuk Hizmetleri, Hukuk Operasyon Hizmetleri, Hukuki Tahsilat alanlarından sorumlu.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964375


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