***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2022 18:36
komünikasyon A.Ş.'nin 2021 yıl sonu konsolide finansal ve operasyonel sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı sonuç açıklama bülteni ekte yer almaktadır. Daha detaylı bilgi içeren Yatırımcı Sunumu, şirketimiz Yatırımcı İlişkileri websitesinde (www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) 16.02.2022 tarihinde yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001933
BIST
13:332.042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,73
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.041
13:3313,6496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0555
|Açılış
|: 13,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6496
En Düşük
13,5716
13:3315,5410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0918
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
13:33813,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,92
|Açılış
|: 813,27
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
815,30
En Düşük
808,91
BIST En Aktif Hisseler13:31
|RALYH
|7,70
|15.591.537
|% 10,00
|
|CEOEM
|18,44
|59.386.618
|% 9,96
|
|CMENT
|31,80
|249.318
|% 9,73
|
|BOSSA
|39,44
|36.441.402
|% 9,01
|
|HURGZ
|2,25
|51.776.757
|% 8,70
|
|PKENT
|711,90
|34.774.076
|% -10,00
|
|SANEL
|9,05
|3.398.438
|% -9,95
|
|INTEM
|90,90
|16.536.907
|% -6,67
|
|POLTK
|547,00
|69.723.186
|% -5,56
|
|GEREL
|4,97
|55.123.217
|% -4,61
|
|THYAO
|29,86
|2.098.570.275
|% -0,33
|
|KRDMD
|12,00
|779.588.082
|% 0,67
|
|EREGL
|28,38
|589.999.512
|% -0,63
|
|SISE
|13,53
|486.535.642
|% 0,45
|
|YKBNK
|4,05
|456.991.257
|% -0,98
|
|YKBNK
|4,05
|456.991.257
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,33
|236.474.362
|% 0,87
|
|THYAO
|29,86
|2.098.570.275
|% -0,33
|
|DOHOL
|2,96
|199.304.542
|% 2,42
|
|KRDMD
|12,00
|779.588.082
|% 0,67
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6419
|13,6455
|% 0,38
|
|Euro
|15,5282
|15,5372
|% 0,57
|
|Sterlin
|18,4422
|18,5347
|% 0,49
|
|Frank
|14,6929
|14,7814
|% 0,40
|
|Riyal
|3,6245
|3,6427
|% 0,32
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|1,47
|
|Altın Gr.
|814
|814
|4,00
|
|Cumhuriyet
|5.415
|5.497
|5,00
|
|Tam
|5.389
|5.524
|3,13
|
|Yarım
|2.605
|2.672
|1,52
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,32
|0,08
|
|B. Petrol
|94,00
|94,00
|0,73
|