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***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.02.2022 18:36
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

komünikasyon A.Ş.'nin 2021 yıl sonu konsolide finansal ve operasyonel sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı sonuç açıklama bülteni ekte yer almaktadır.   Daha detaylı bilgi içeren Yatırımcı Sunumu, şirketimiz Yatırımcı İlişkileri websitesinde (www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) 16.02.2022 tarihinde yayınlanacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001933


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CEOEM 18,44 59.386.618 % 9,96  
CMENT 31,80 249.318 % 9,73  
BOSSA 39,44 36.441.402 % 9,01  
HURGZ 2,25 51.776.757 % 8,70  
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Dolar 13,6419 13,6455 % 0,38  
Euro 15,5282 15,5372 % 0,57  
Sterlin 18,4422 18,5347 % 0,49  
Frank 14,6929 14,7814 % 0,40  
Riyal 3,6245 3,6427 % 0,32  
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13:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.855 1,47  
Altın Gr. 814 814 4,00  
Cumhuriyet 5.415 5.497 5,00  
Tam 5.389 5.524 3,13  
Yarım 2.605 2.672 1,52  
Çeyrek 1.306 1.336 0,76  
Gümüş.Ons 23,44 23,47 0,06  
Gümüş Gr. 10,31 10,32 0,08  
B. Petrol 94,00 94,00 0,73  
Seans Raporu 13:31
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