***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.08.2021 tarihinde Şirketimiz ile Haber-İş Sendikası arasında 14. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin imzalandığı duyurulmuştu. Son dönemde yaşanan enflasyon artışı sebebiyle Şirketimiz ile Sendika arasında ek protokol imzalanmıştır. Yeni protokol kapsamında, 1.03.2022 tarihi itibarıyla üçüncü 6 aylık dönem için şirketimizce sendikalı çalışan ücretlerine sözleşme gereği uygulanacak olan %5,50 oranındaki artışın, %37,5 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 14. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde mutabık kalındığı üzere, dördüncü altı aylık dönem için %5,50 oranında zam yapılması ve bu dönemde enflasyon oranının (TÜFE) %5,50'yi aşması halinde, aşan kısma denk düşen tutarın ücretlere ilave edilmesi hükümleri geçerlidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010753BIST