***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2022 22:47
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.08.2021 tarihinde Şirketimiz ile Haber-İş Sendikası arasında 14. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin imzalandığı duyurulmuştu. Son dönemde yaşanan enflasyon artışı sebebiyle Şirketimiz ile Sendika arasında ek protokol imzalanmıştır. Yeni protokol kapsamında, 1.03.2022 tarihi itibarıyla üçüncü 6 aylık dönem için şirketimizce sendikalı çalışan ücretlerine sözleşme gereği uygulanacak olan %5,50 oranındaki artışın, %37,5 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 14. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde mutabık kalındığı üzere, dördüncü altı aylık dönem için %5,50 oranında zam yapılması ve bu dönemde enflasyon oranının (TÜFE) %5,50'yi aşması halinde, aşan kısma denk düşen tutarın ücretlere ilave edilmesi hükümleri geçerlidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010753
BIST
17:592.079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -9,10
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.101
En Düşük
2.078
17:5914,7205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0213
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,7394
En Düşük
14,6641
17:5916,1976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1086
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,1976
En Düşük
16,0705
17:59907,12
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -20,79
|Açılış
|: 906,90
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler17:59
|OZRDN
|7,04
|6.998.933
|% 10,00
|
|PKENT
|397,20
|32.770.431
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,29
|805.040
|% 10,00
|
|POLTK
|599,80
|9.180.617
|% 9,99
|
|PENTA
|334,80
|49.270.964
|% 9,99
|
|EDATA
|18,90
|11.077.735
|% -10,00
|
|ORCAY
|25,66
|100.458.021
|% -9,96
|
|GRSEL
|8,89
|411.693.976
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|12.155.266
|% -9,85
|
|KAPLM
|55,00
|1.299.441
|% -9,09
|
|THYAO
|27,66
|5.112.299.328
|% 3,91
|
|KRDMD
|14,43
|2.432.760.108
|% -2,37
|
|FROTO
|273,20
|2.245.840.382
|% 1,86
|
|GARAN
|11,87
|1.875.474.593
|% 0,08
|
|EREGL
|34,22
|1.667.729.847
|% -0,52
|
|YKBNK
|3,82
|1.011.492.069
|% 1,87
|
|KARSN
|4,12
|933.041.818
|% 5,91
|
|DOHOL
|3,29
|721.656.965
|% -1,20
|
|ODAS
|1,56
|302.323.911
|% 1,30
|
|THYAO
|27,66
|5.112.299.328
|% 3,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7090
|14,7198
|% 0,14
|
|Euro
|16,1099
|16,1893
|% 0,62
|
|Sterlin
|19,1461
|19,2422
|% -0,14
|
|Frank
|15,5793
|15,6731
|% -0,72
|
|Riyal
|3,9134
|3,9331
|% -0,45
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-1,58
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-21,02
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.950
|6.100
|-168,28
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,70
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,87
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|-0,02
|
|B. Petrol
|98,60
|98,60
|0,19
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866