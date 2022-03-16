***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.12.2021, 10.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10 Mart 2022 tarihinde yapılan ilgili açıklamada, LYY Telekomünikasyon A.Ş.'nin (LYY) sahip olduğu %55 Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) hissesinin Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) satışına ilişkin taraflar (TVF and LYY) arasında bir Hisse Devir Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu. Devam eden süreç kapsamında Türkiye Varlık Fonu tarafından şirketimize yapılan bildirime göre, Türk Telekom'un ve iştiraklerinin tabi olduğu mevzuat gereğince, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde Türk Telekom ve iştirakleri tarafından yürütülmesi gereken izin, bildirim ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi talep edilmiştir. Bu bağlamda, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna hisse devrine ilişkin izin başvurusunda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010965BIST