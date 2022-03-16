***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2022 21:23
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.12.2021, 10.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10 Mart 2022 tarihinde yapılan ilgili açıklamada, LYY Telekomünikasyon A.Ş.'nin (LYY) sahip olduğu %55 Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) hissesinin Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) satışına ilişkin taraflar (TVF and LYY) arasında bir Hisse Devir Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu. Devam eden süreç kapsamında Türkiye Varlık Fonu tarafından şirketimize yapılan bildirime göre, Türk Telekom'un ve iştiraklerinin tabi olduğu mevzuat gereğince, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde Türk Telekom ve iştirakleri tarafından yürütülmesi gereken izin, bildirim ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi talep edilmiştir. Bu bağlamda, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna hisse devrine ilişkin izin başvurusunda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010965
BIST
18:052.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,42
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.078
18:0514,6662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0330
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6215
18:0516,2068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1178
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
18:05902,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,20
|Açılış
|: 902,87
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
894,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|177,20
|2.346.049
|% 9,99
|
|PKENT
|436,90
|3.965.741
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|42.136.695
|% 9,94
|
|AYEN
|10,97
|98.313.569
|% 9,92
|
|YEOTK
|57,05
|12.150.655
|% 9,92
|
|ORCAY
|23,10
|30.890.999
|% -9,98
|
|PENTA
|315,00
|59.580.369
|% -5,91
|
|PEKGY
|0,96
|18.562.580
|% -5,88
|
|FRIGO
|2,67
|16.084.081
|% -4,64
|
|FENER
|26,66
|73.592.134
|% -4,51
|
|THYAO
|27,70
|4.041.989.920
|% 0,14
|
|KRDMD
|14,39
|2.056.998.819
|% -0,28
|
|EREGL
|34,28
|1.514.209.627
|% 0,18
|
|FROTO
|286,50
|1.341.826.337
|% 4,87
|
|KOZAL
|135,80
|1.015.330.134
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,23
|839.457.524
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,80
|860.976.054
|% -0,52
|
|ODAS
|1,59
|258.917.092
|% 1,92
|
|THYAO
|27,70
|4.041.989.920
|% 0,14
|
|KRDMD
|14,39
|2.056.998.819
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6342
|14,7129
|% 0,09
|
|Euro
|16,0946
|16,2156
|% 0,79
|
|Sterlin
|19,1246
|19,2205
|% 0,09
|
|Frank
|15,4677
|15,5609
|% -0,50
|
|Riyal
|3,8951
|3,9146
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-1,43
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-5,88
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,87
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|-0,08
|
|B. Petrol
|97,53
|97,53
|-2,38
|