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***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.03.2022 21:23
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.12.2021, 10.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

10 Mart 2022 tarihinde yapılan ilgili açıklamada, LYY Telekomünikasyon A.Ş.'nin (LYY) sahip olduğu %55 Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) hissesinin Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) satışına ilişkin taraflar (TVF and LYY) arasında bir Hisse Devir Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu. Devam eden süreç kapsamında Türkiye Varlık Fonu tarafından şirketimize yapılan bildirime göre, Türk Telekom'un ve iştiraklerinin tabi olduğu mevzuat gereğince, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde Türk Telekom ve iştirakleri tarafından yürütülmesi gereken izin, bildirim ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi talep edilmiştir. Bu bağlamda, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna hisse devrine ilişkin izin başvurusunda bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010965


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GZNMI 25,22 42.136.695 % 9,94  
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Tam 5.983 6.134 34,18  
Yarım 2.892 2.967 16,53  
Çeyrek 1.450 1.484 8,27  
Gümüş.Ons 24,83 24,87 -0,05  
Gümüş Gr. 11,67 11,69 -0,08  
B. Petrol 97,53 97,53 -2,38  
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