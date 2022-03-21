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***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.03.2022 09:43
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

16 Mart 2022 tarihli açıklamada belirtildiği üzere, LYY Telekomünikasyon A.Ş.'nin (LYY) sahip olduğu %55 Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) hissesinin Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) satışına ilişkin taraflar (TVF ve LYY) arasında imzalanan Hisse Devir Sözleşmesi ile ilgili yürütülmekte olan süreç kapsamında Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) hisse devrine ilişkin izin başvurusunda bulunulmuştu. Bu bağlamda, BTK tarafından 1) Türk Telekom'un hisselerinin %55'ine sahip olan LYY'nin şirketimizdeki hisselerinin tamamının, TVF'ye devir işlemlerine izin verilmesi, 2) BTK tarafından yetkilendirilmiş olan TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., TTNET A.Ş., ve TT International Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin %100 hissedarı olan Türk Telekom bünyesinde gerçekleşecek hisse devrinin, BTK'nın görev alanı kapsamında hisse devri ve kontrol unsuruna ilişkin ilgili mevzuat hükümleri açısından söz konusu şirketler bakımından herhangi bir sakınca doğurmayacağı, 3) Hisse devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından bir ay içerisinde ilgili belgelerle birlikte BTK'ya bilgi verilmesi, hususlarına karar verilmiştir.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011642


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