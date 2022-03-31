***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10 Mart 2022 tarihinde yapılan açıklamada, LYY Telekomünikasyon A.Ş.'nin (LYY), sahip olduğu %55 Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) hissesinin Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) satışına ilişkin taraflar (TVF ve LYY) arasında bir Hisse Devir Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu. İşlemin tamamlanması ile ilgili gerekli onayların alınması ve kapanış koşullarının yerine getirilmesi sonrasında söz konusu payların devir işlemi 31 Mart 2022 tarihinde tamamlanmıştır. TVF, böylece % 61,68 pay sahipliği ile Türk Telekom'un en büyük hissedarı haline gelmiştir. Türkiye Varlık Fonu yaptığı açıklamasında "Türkiye'nin lider telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Türk Telekom'a yapılan bu yatırım kapsamında TVF, Türkiye'nin teknolojik gelişim ve dönüşüm sürecine kamu sorumluluğu çerçevesinde katkıda bulunmayı ve sektörün sunduğu uzun vadeli fırsatları değerlendirmek için hareket etmeyi hedefliyor." dedi Konuya ilişkin Türkiye Varlık Fonu tarafından bugün yapılan açıklama aşağıdaki linkte yer almaktadır. https://www.tvf.com.tr/iletisim/duyurular/2022/turk-telekomun-cogunluk-paylarinin-satin-alinmasi-islemi-tamamlandi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014728Tamamlanan hisse devri sonrasında şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibi oluşmuştur. Grubu Ortak Adı Sermaye Oranı (%) Hisse Adedi Sermaye Miktarı (TL)A Türkiye Varlık Fonu %55 192.500.000.000 1.925.000.000B T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı %25 87.501.188.497,5 875.011.884,975B Türkiye Varlık Fonu %5 17.498.811.501,5 174.988.115,015C T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı %0 1 0,01D Halka Açık %15 52.500.000.000 525.000.000- Türkiye Varlık Fonu (Halka Açık) %1,68 5.881.188.500 58.811.885- Diğer %13,32 46.618.811.500 466.188.115Toplam %100 350.000.000.000 3.500.000.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014802BIST