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***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.03.2022 20:51
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

10 Mart 2022 tarihinde yapılan açıklamada, LYY Telekomünikasyon A.Ş.'nin (LYY), sahip olduğu %55 Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) hissesinin Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) satışına ilişkin taraflar (TVF ve LYY) arasında bir Hisse Devir Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu. İşlemin tamamlanması ile ilgili gerekli onayların alınması ve kapanış koşullarının yerine getirilmesi sonrasında söz konusu payların devir işlemi 31 Mart 2022 tarihinde tamamlanmıştır. TVF, böylece % 61,68 pay sahipliği ile Türk Telekom'un en büyük hissedarı haline gelmiştir. Türkiye Varlık Fonu yaptığı açıklamasında "Türkiye'nin lider telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Türk Telekom'a yapılan bu yatırım kapsamında TVF, Türkiye'nin teknolojik gelişim ve dönüşüm sürecine kamu sorumluluğu çerçevesinde katkıda bulunmayı ve sektörün sunduğu uzun vadeli fırsatları değerlendirmek için hareket etmeyi hedefliyor." dedi Konuya ilişkin Türkiye Varlık Fonu tarafından bugün yapılan açıklama aşağıdaki linkte yer almaktadır.  https://www.tvf.com.tr/iletisim/duyurular/2022/turk-telekomun-cogunluk-paylarinin-satin-alinmasi-islemi-tamamlandi  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014728 
Tamamlanan hisse devri sonrasında şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibi oluşmuştur. Grubu Ortak Adı Sermaye Oranı (%) Hisse Adedi Sermaye Miktarı (TL)
A Türkiye Varlık Fonu %55 192.500.000.000 1.925.000.000
B T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı %25 87.501.188.497,5 875.011.884,975
B Türkiye Varlık Fonu %5 17.498.811.501,5 174.988.115,015
C T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı %0 1 0,01
D Halka Açık %15 52.500.000.000 525.000.000
     - Türkiye Varlık Fonu (Halka Açık) %1,68 5.881.188.500 58.811.885
     - Diğer %13,32 46.618.811.500 466.188.115
Toplam %100 350.000.000.000 3.500.000.000





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014802


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ASUZU 74,80 146.750.890 % 10,00  
AYCES 72,05 6.276.427 % 10,00  
ULUSE 113,30 5.704.404 % 10,00  
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Cumhuriyet 6.067 6.159 31,00  
Tam 6.036 6.187 29,60  
Yarım 2.917 2.993 14,32  
Çeyrek 1.463 1.496 7,15  
Gümüş.Ons 24,78 24,81 -0,08  
Gümüş Gr. 11,69 11,71 -0,02  
B. Petrol 105 105 -6,29  
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