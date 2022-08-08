***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.08.2022 18:15
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 2.Çeyrek konsolide finansal ve operasyonel sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı sonuç açıklama bülteni ekte yer almaktadır. Daha detaylı bilgi içeren Yatırımcı Sunumu şirketimiz Yatırımcı İlişkileri websitesinde (www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) 09.08.2022 tarihinde yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053064
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 44,57
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
18:0517,9668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0546
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
18:0518,3954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1541
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3954
En Düşük
18,1988
18:051.031,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,50
|Açılış
|: 1.031,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.034,34
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|28.677,00
|1.609.971
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.329.967
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|42.290.165
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|194.333.148
|% 9,98
|
|DURDO
|35,48
|39.162.229
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|16.982.104
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|31.484.277
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|216.326.892
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|257.073.798
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.887.858
|% -9,64
|
|THYAO
|58,75
|5.115.152.739
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,44
|2.600.098.662
|% -1,71
|
|EREGL
|28,70
|2.211.973.587
|% 4,06
|
|SISE
|23,90
|2.063.365.960
|% 2,14
|
|SASA
|52,00
|1.953.331.925
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,44
|2.600.098.662
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,29
|962.528.364
|% 3,62
|
|TSKB
|3,24
|1.298.191.825
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.499.005.360
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|825.333.878
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9451
|17,9614
|% 0,27
|
|Euro
|18,3328
|18,3902
|% 0,82
|
|Sterlin
|21,7122
|21,8211
|% 0,72
|
|Frank
|18,7796
|18,8927
|% 1,25
|
|Riyal
|4,7666
|4,7905
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|11,51
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|9,86
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.906
|6.996
|6,00
|
|Yarım
|3.365
|3.420
|2,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.710
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,65
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|0,43
|
|B. Petrol
|95,73
|95,73
|0,81
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, EKGYO, HEKTS
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 07 artarak (% 1.81 ) 2, 472
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZGYO, ORMA, DMSAS, NETAS, DURDO, GSRAY, KONKA, YBTAS, GARFA, IHAAS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, ASUZU, SNGYO, HUNER
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17:59
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