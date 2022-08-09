***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2022 18:11
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız TTNET A.Ş. (TTNET) Yönetim Kurulunun aldığı karar ile, TTNET'in fon kullanıcısı olacağı, sermaye piyasası mevzuatı başta olmak üzere, ilgili mevzuata uygun olarak gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi ve tamamlanması kaydıyla, yetkilendirilen Varlık Kiralama Şirketi tarafından, vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 2.000.000.000 TL (İki Milyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde kira sertifikası ihracının/ihraçlarının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053540
BIST
17:592.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:5917,9283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0294
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9657
En Düşük
17,8528
17:5918,3606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0829
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,3606
En Düşük
18,2729
17:591.034,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,80
|Açılış
|: 1.034,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,66
En Düşük
1.030,41
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|22,00
|40.901.086
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.847.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.305.927
|% 9,97
|
|ASUZU
|240,60
|15.081.770
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|136.125.536
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|118.085.905
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.205.169
|% -9,55
|
|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% -0,26
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
|% 4,10
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.226.605
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8923
|17,9283
|% 0,16
|
|Euro
|18,2497
|18,3606
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,5841
|21,6924
|% 0,08
|
|Frank
|18,7178
|18,8305
|% 0,04
|
|Riyal
|4,7539
|4,7778
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.795
|0,11
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.034
|0,50
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.899
|7.007
|10,00
|
|Yarım
|3.361
|3.426
|5,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.712
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,50
|20,56
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,84
|0,01
|
|B. Petrol
|96,59
|96,59
|0,09
|