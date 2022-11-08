***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2022 18:36
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 3.Çeyrek konsolide finansal ve operasyonel sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı sonuç açıklama bülteni ekte yer almaktadır. Daha detaylı bilgi içeren Yatırımcı Sunumu şirketimiz Yatırımcı İlişkileri websitesinde (www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) 09.11.2022 tarihinde yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078254
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 28,62
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
18:0518,6015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1245
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
18:0518,7673
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2323
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7673
En Düşük
18,4643
18:051.025,58
En Yüksek
|Değişim
|: 3,06%
|| 30,44
|Açılış
|: 1.025,58
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.026,33
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|162,80
|776.946.178
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|1.098.139
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.682.808
|% 10,00
|
|KMPUR
|117,70
|114.465.646
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.168.576.061
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|184.680.778
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.506.349
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.814,90
|1.587.630
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|88.762.086
|% -9,97
|
|KIMMR
|8,25
|110.391.247
|% -9,93
|
|THYAO
|113,00
|13.413.483.178
|% 5,41
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ASELS
|36,18
|6.081.734.935
|% 1,46
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ISCTR
|9,06
|3.379.602.535
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|SKBNK
|2,11
|688.785.892
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5886
|18,6073
|% 0,71
|
|Euro
|18,7456
|18,7576
|% 1,20
|
|Sterlin
|21,4464
|21,5539
|% 1,08
|
|Frank
|18,8090
|18,9223
|% 1,02
|
|Riyal
|4,9323
|4,9571
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|41,41
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|29,26
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.833
|6.902
|154,00
|
|Yarım
|3.330
|3.374
|75,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.687
|37,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|12,84
|12,85
|0,49
|
|B. Petrol
|97,84
|97,84
|-0,08
|