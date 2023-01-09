***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz iştiraklerinden TT Finansman A.Ş.' ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından ilgili mevzuatlar çerçevesinde faaliyet izni verilmiş olup, 7 Ocak 2023 itibarıyla izin Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096366BIST