***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.01.2023 08:46
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz iştiraklerinden TT Finansman A.Ş.' ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından ilgili mevzuatlar çerçevesinde faaliyet izni verilmiş olup, 7 Ocak 2023 itibarıyla izin Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096366
BIST
13:045.243
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -98,47
|Açılış
|: 5.402
|
|Önceki Kapanış
|: 5.342
|
5.417
En Düşük
5.177
13:0418,7823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0758
|Açılış
|: 18,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9100
|
18,7974
En Düşük
18,6125
13:0420,0462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1328
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1000
|
20,1086
En Düşük
19,9153
13:041.131,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 8,66
|Açılış
|: 1.131,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.122,87
|
1.135,78
En Düşük
1.124,03
BIST En Aktif Hisseler13:03
|VKING
|39,60
|815.641
|% 10,00
|
|GSRAY
|7,48
|22.386.959
|% 10,00
|
|BALAT
|23,10
|201.686
|% 10,00
|
|CASA
|210,10
|47.903
|% 10,00
|
|TERA
|28,20
|14.225.349
|% 9,98
|
|KSTUR
|295,40
|371.659
|% -9,99
|
|MARTI
|4,58
|40.325.127
|% -9,84
|
|KATMR
|2,57
|279.010.038
|% -9,82
|
|FENER
|65,50
|556.049.036
|% -9,34
|
|MANAS
|45,82
|61.586.460
|% -6,64
|
|KRDMD
|19,13
|5.405.942.538
|% -0,67
|
|THYAO
|141,00
|4.333.592.792
|% -1,05
|
|EREGL
|40,60
|4.044.301.724
|% -2,50
|
|ENKAI
|34,70
|2.810.082.905
|% 1,64
|
|ASELS
|61,40
|2.756.517.012
|% -2,38
|
|KRDMD
|19,13
|5.405.942.538
|% -0,67
|
|EKGYO
|9,15
|2.124.899.153
|% -0,76
|
|YKBNK
|10,43
|1.342.757.932
|% -2,98
|
|KATMR
|2,57
|279.010.038
|% -9,82
|
|PETKM
|19,06
|1.915.556.000
|% -1,40
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7784
|18,7841
|% 0,41
|
|Euro
|20,0336
|20,0467
|% 0,67
|
|Sterlin
|22,7567
|22,8709
|% 0,88
|
|Frank
|20,2297
|20,3516
|% 0,72
|
|Riyal
|4,9834
|5,0083
|% 0,43
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|6,37
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.132
|8,66
|
|Cumhuriyet
|7.625
|7.740
|37,00
|
|Tam
|7.661
|7.722
|134,00
|
|Yarım
|3.710
|3.775
|66,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.887
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,46
|0,11
|
|B. Petrol
|81,16
|81,16
|2,59
|