***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2023 18:39
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 2022 yıl sonu konsolide finansal ve operasyonel sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı sonuç açıklama bülteni ekte yer almaktadır. Daha detaylı bilgi içeren Yatırımcı Sunumu, şirketimiz Yatırımcı İlişkileri websitesinde (www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) 23.02.2023 tarihinde yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116123
BIST
18:055.071
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -77,98
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.047
18:0518,8799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,9106
En Düşük
18,8057
18:0520,0564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0350
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,4070
En Düşük
20,0000
18:051.110,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,33
|Açılış
|: 1.110,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.109,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEGYO
|2,31
|11.098.307
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|86.995.213
|% 10,00
|
|ULUSE
|287,30
|27.438.304
|% 9,99
|
|CANTE
|68,30
|138.433.670
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.590.035
|% 9,98
|
|AKCNS
|76,50
|54.878.699
|% -10,00
|
|AFYON
|11,34
|174.236.443
|% -10,00
|
|RODRG
|63,90
|56.171.206
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|172.924.070
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|31.990.556
|% -10,00
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|THYAO
|136,40
|4.052.505.413
|% -0,80
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|OYAKC
|41,52
|3.273.114.865
|% 3,59
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|YKBNK
|9,16
|1.618.794.921
|% 2,12
|
|AKBNK
|16,06
|2.486.656.923
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8654
|18,8799
|% 0,07
|
|Euro
|20,0483
|20,0564
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,7120
|22,8259
|% -0,25
|
|Frank
|20,2219
|20,3437
|% -0,16
|
|Riyal
|5,0157
|5,0408
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-4,69
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.609
|7.674
|-25,00
|
|Yarım
|3.718
|3.755
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.878
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,12
|-0,13
|
|B. Petrol
|80,80
|80,80
|-2,25
|